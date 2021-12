Ingressos gratuitos para Bienal de Dança do Ceará estão disponíveis

13ª Bienal Internacional de Dança do Ceará inicia distribuição de ingressos para abertura com Balé da Cidade de São Paulo

Inspirado no passinho, o espetáculo “Isso dá um baile!”, nova coreografia do Balé da Cidade de São Paulo, será apresentado na XIII Bienal Internacional de Dança do Ceará, após a solenidade de abertura oficial no Cineteatro São Luiz. Os ingressos gratuitos estão disponíveis no site Sympla e a partir de terça-feira também na bilheteria do teatro. Para o acesso à programação, além do ingresso, será necessária a comprovação de duas doses ou dose única da vacina contra Covid-19 e documento de identidade com foto. O uso de máscara é obrigatório.

O Balé da Cidade de São Paulo retorna há Bienal de Dança do Ceará depois de 15 anos. Nesta edição, além de Fortaleza, a companhia, que tem direção de Cassi Abranches, se apresenta também na Praça da Matriz em Paracuru, no dia 10 de dezembro, às 20 horas. A XIII Bienal Internacional de Dança do Ceará acontece de 9 a 19 de dezembro de 2021 de forma presencial em Fortaleza, Paracuru, Itapipoca e Trairi. Toda a programação tem acesso gratuito.

Sobre o assunto Direto de Messejana, rapper que vendia bombons em ônibus lança música

Bienal do Livro lança de edital voltado para pessoas com deficiência

Festival Elos anuncia mudança nos locais do evento; saiba como adquirir ingressos

Ailton Krenak sobre Covid-19: "Não vem para ensinar, mas para matar"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“A coreografia trata sobre um grande baile! Um momento em que todo o elenco vai chegando trazendo as suas histórias e desejos e estabelecendo um grande encontro, por que não, num grande reencontro de dança, reencontro com sensações de liberdade e ‘empoderamento’ nos movimentos e coreografias. Numa quase brincadeira de vontades e desejos. Um momento positivo e leve onde a dança, estimulada pelo estilo Passinho, se expressa na sua totalidade”, afirma o coreógrafo Henrique Rodovalho.

O Balé da Cidade de São Paulo foi criado em fevereiro de 1968 como Corpo de Baile Municipal para acompanhar as óperas do Theatro e se apresentar com obras do repertório clássico. Em 1974, sob a direção de Antônio Carlos Cardoso, assumiu o perfil de dança contemporânea que orienta sua proposta até hoje.

Serviço

“ISSO DÁ UM BAILE!”, espetáculo do Balé da Cidade de São Paulo – Dia 9 de dezembro, às 19h, na abertura oficial da XIII Bienal Internacional de Dança do Ceará, no Cineteatro São Luiz. Ingressos gratuitos disponíveis na plataforma Sympla: www.sympla.com.br/bienaldedanca.

Informações: bienaldedancace@gmail.com. Site: www.bienaldedanca.com.