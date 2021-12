Festival Elos suspende temporariamente distribuição de ingressos

Em nota publicada no Instagram, o Festival Elos anunciou na manhã desta terça-feira, 7, a suspensão temporária da distribuição de ingressos para shows do evento que ocorrerão neste fim de semana no Centro de Eventos do Ceará. Além disso, comunicou que será realizada a troca da empresa responsável pela disponibilização dos bilhetes. Entre as atrações do "Palco Música" está a cantora e compositora Gal Costa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O primeiro lote de ingressos gratuitos estava previsto para ser disponibilizado no site da Bilheteria Virtual às 19 horas da última segunda-feira, 6, mas usuários relataram instabilidade e dificuldades de acesso ao site. Com isso, o festival programou mais lotes para esta terça-feira, 7, a partir das 10 horas. Entretanto, precisou suspender temporariamente devido "à quantidade de acessos" na plataforma. Segundo o Elos, não haverá distribuição de bilhetes "até que a situação seja normalizada". A organização do evento informou também que isso deverá ocorrer ainda hoje, mas é necessário aguardar "novo informe oficial".

Sobre o assunto Gal Costa faz show gratuito em Fortaleza em dezembro

Festival Elos terá competições de skate, beach tênis e fut 7 da diversidade

Festival Elos terá torneio de Fut7 exclusivo para times LGBTQIA+

Festival Elos anuncia mudança nos locais do evento; saiba como adquirir ingressos

Além de Gal Costa, serão exibidos neste fim de semana os shows de Chico Chico, Almério & Martins e Mateus Fazeno Rock e convidados. Para assistir às apresentações, é necessário fornecer o passaporte de vacinação e usar máscaras de proteção. Antes previstas para ocorrer na Praça Verde do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMac), as principais atrações musicais foram realocadas para o Centro de Eventos, com capacidade para receber público limitado de 2 mil pessoas por dia.

Para as ações culturais que acontecerão no Porto Dragão, Museu de Arte Contemporânea, Planetário Rubens de Azevedo, Poço da Draga, Rua dos Tabajaras e no Centro de Formação Olímpica - CFO, os acessos serão de acordo com a capacidade de cada lugar.

Confira a nota do evento:

"Prezado público Elos,

Informamos que, mais uma vez, a plataforma Bilheteria Virtual não suportou a quantidade de acessos, inviabilizando a distribuição de ingressos do nosso evento de acordo com o planejado. Dito isto, comunicamos que está suspensa temporariamente a bilheteria. Não haverá distribuição de ingressos até que a situação seja normalizada em definitivo e a troca de empresa seja realizada.

Estamos mudando a plataforma e solucionando a situação! A previsão é que a situação seja normalizada completamente hoje, mas aguardem novo informe oficial. Desculpamos por todo o transtorno desde ontem, estamos também muito [email protected] com a situação. Queremos fornecer a melhor experiência para vocês e contamos com a compreensão de todes!

Organização Festival Elos"

Podcast Vida&Arte



O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags