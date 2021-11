Com Olivia Rodrigo, Jon Batiste e Doja Cat: veja indicados ao Grammy 2022

Olivia Rodrigo e Jon Batiste foram os principais indicados da próxima edição do Grammy. Cerimônia está marcada para acontecer no dia 31 de janeiro de 2022

O Grammy anunciou a lista de indicados à sua premiação nesta terça-feira, 23. Nesta edição, o artista com mais indicações foi Jon Batiste, que concorre em 11 categorias. O pianista estadunidense é o responsável pelo álbum “We Are”.

Outro destaque é a estreante Olivia Rodrigo, que recebeu nomeação nas principais categorias: “Álbum do Ano”, “Gravação do Ano”, “Música do Ano” e “Artista Revelação”. Ela, que tem o disco “Sour”, é a cantora de obras como “Drivers License” e “Good 4 U”.

Em “Gravação do Ano”, também concorrem: Abba; Tony Bennett e Lady Gaga; Doja Cat e SZA; Billie Eilish; Lil Nas X; Sil Sonic; Brand Carlile e Daniel Caeser; e Giveon.

Já em “Álbum do Ano” ainda competem: Jon Batiste; Tony Bennett & Lady Gaga; Justin Bieber; Doja Cat; Billie Eilish; H.E.R.; Lil Nas x; Taylor Swift e Kanye West.

A próxima edição do Grammy está marcada para acontecer no dia 31 de janeiro de 2022, a partir de 22 horas, no horário de Brasília. O evento será realizado no Staples Center, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Veja indicados

Álbum do ano

- "We Are", de Jon Batiste

- "Love For Sale", de Tony Bennett & Lady Gaga

- "Justice (Triple Chucks Deluxe)", de Justin Bieber

- "Planet Her (Deluxe)", de Doja Cat

- "Happier Than Ever", de Billie Eilish

- "Back Of My Mind", de H.E.R.

- "Montero", de Lil Nas X

- "Sour", de Olivia Rodrigo

- "Evermore", de Taylor Swift

- “Donda", de Kanye West

Gravação do ano

- "I Still Have Faith In You”, de ABBA

- "Freedom", de Jon Batiste

- "I Get A Kick Out Of You", de Tony Bennett & Lady Gaga

- "Peaches", de Justin Bieber com Daniel Caesar & Giveon

- "Right On Time", de Brandi Carlile

- "Kiss Me More", de Doja Cat e SZA

- "Happier Than Ever", de Billie Eilish

- "Montero (Call Me By Your Name)", de Lil Nas X

- "Drivers license”, de Olivia Rodrigo

- "Leave The Door Open", de Silk Sonic

Música do ano

- "Bad Habits", de Ed Sheeran

- "A Beautiful Noise”, de Alicia Keys & Brandi Carlile

- "Drivers license", de Olivia Rodrigo

- "Fight For You", de H.E.R.

- "Happier Than Ever", de Billie Eilish

- "Kiss Me More", de Doja Cat e SZA

- "Leave The Door Open", de Silk Sonic

- "Montero (Call Me By Your Name)", de Lil Nas X

- "Peaches", de Justin Bieber com Daniel Caesar & Giveon

- "Right On Time", de Brandi Carlile

Artista revelação

- Arooj Aftab

- Jimmie Allen

- Baby Keem

- Finneas

- Glass Animals

- Japanese Breakfast

- The Kid Laroi

- Arlos Parks

- Olivia Rodrigo

- Saweetie

Melhor disco de rock

- “Power Up”

- “Capitol Cuts”

- “No One Sings Like You Anymore Vol. 1”

- “Medicine At Midnight”

- “McCartney III”

Melhor disco de pop vocal

- “Justice”

- “Planet Her”

- “Happier Than Ever”

- “Positions”

- “Sour”

Melhor performance de grupo ou duo pop

- “I Get a Kick Out of You”

- “Lonely”

- “Butter”

- “Higher Power”

- “Kiss Me More”

Melhor performance solo pop

- “Anyone”

- “Right on Time”

- “Happier Than Ever”

- “Positions”

- “Drivers License”

Melhor performance de R&B

- “Lost You”

- “Peaches”

- “Damage”

- “Leave The Door Open”

- “Pick Up Your Feelings”

Melhor canção R&B

- “Damage”

- “Good Days”

- “Heartbreak Anniversary”

- “Leave The Door Open”

- “Pick Up Your Feelings”

Melhor álbum R&B

- “Temporary Highs in the violet skies”

- “We Are”

- “Gold-diggers sound”

- “Back of my mind”

- “Heaux tales”

Melhor álbum imersivo

- “Alicia”, de Alicia Keys

- “Clique”, de Pbjazz

- “Fine Line”, de Harry Styles

- “The future bites”, de Steven Wilson

- “Stille grender”, de Anne Karin Sundal-Ask & Det Norske Jentekor

Melhor álbum de rap

- “The off-season”, de J. Cole

- “Certified Lover Boy”, de Drake

- “King’s Disease II”, de Nas

- “Call me if you get lost”, de Tyler, The Creator

- “Donda”, de Kanye West

Melhor performance de rap

- “Family Ties”, de Baby Keem e Kendrick Lamar

- “Up”, de Cardi B

- “MY. LIFE”, de J. Cole

- “Way 2 Sexy”, de Drake, Future e Young Thug

- “Thot S***”, Megan Thee Stallion

Melhor performance melódica de rap

- “Pride is the devil”, de J. Cole

- “Neet To Know”, de Doja Cat

- “Industry Baby”, de Lil Nas X e Jack Harlow

- “Wusyaname”, de Tyler The Creator

- “Hurricane”, de Kanye West

Melhor música de rap

- “Bath Salts”, DMX com Jay-Z e Nas

- “Best Friend”, Saweetie com Doja Cat

- “Family Ties”, de Baby Keem e Kendrick Lamar

- “Jail”, de Kanye West

- “My Life”, de J. Cole

Produtor do ano (não clássico)

- Jack Antonoff

- Rogéd Chahayed

- Mike Elizondo

- Hit-Boy

- Ricky Reed

Melhor álbum latino pop

- “Vértigo”, de Pablo Alborán

- “Mis Amores”, de Paula Arenas

- “Hecho a La Antigua”, de Ricardo Arjona

- “Mis Manos”, de Camilo

- “Mendó”, de Alex Cuba

- “Revelación”, de Selena Gomez

Melhor álbum latino de música urbana

- “Afrodisíaco”, de Rauw Alejandro

- “El último tour del mundo”, de Bad Bunny

- “Jose”, de J Balvin

- “KG0516”, de Karol G

- “Mendó”, de Alex Cuba

- “Sin Miedo” de Kali Uchis

Melhor álbum de jazz instrumental

- “Jazz Selections: Music from and inspired by soul”, de Jon Batiste

- “Absence”

- “Skyline”

- “Akoustic Band Live”

- “Side-Eye NIC (V1.VN)”

Melhor álbum de jazz vocal

- “Generations”

- “Superblue”

- “Time Traveler”

- “Flor”

- “Songwrights Apothecary lab”

Melhor videoclipe

- “Shot In The Dark”, de AC/DC

- “Freedom”, de J. Batiste

- “I Get a Kick out of You”, de Tony Bennett e Lady Gaga

- “Peaches”, de Justin Bieber

- “Happier Than Ever”, de Billie Eilish

- “Montero (Call Me By Your Name)”, de Lil Nas X

- “Good 4 U”, de Olivia Rodrigo



