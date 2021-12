Academia Brasileira de Letras elege Merval Pereira como presidente

A Academia Brasileira de Letras (ABL) elegeu a diretoria de 2022. A decisão entre os integrantes, que ocorreu em uma sessão híbrida nesta quinta-feira, 2 de dezembro, colocou Merval Pereira no cargo de presidente.

O jornalista é colunista do jornal O Globo e comentarista político da GloboNews. Escreveu livros-reportagens em sua carreira, como “Mensalão, o dia a dia do maior julgamento da história da política do Brasil” (2013), “O Lulismo no Poder” (2010) e “A segunda guerra: sucessão de Geisel” (1979). Ele ocupa a Cadeira 31 da ABL em 2011.

Além dele, Nélida Piñon foi eleita a secretária-geral. A escritora, que está na Academia Brasileira de Letras desde 1989, já escreveu uma dezena de romances, como “Madeira feita de cruz (1963)”, “A doce canção de Caetana” (1987), “Vozes do deserto” (2004) e “Um dia chegarei a Sagres” (2020).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os outros nomes dos cargos são: Joaquim Falcão como primeiro-secretário; Celso Lafer como segundo-secretário; e Evaldo Cabral de Mello como tesoureiro.

A ABL passou por uma série de mudanças nos últimos meses. O cantor e compositor Gilberto Gil e a atriz Fernanda Montenegro foram eleitos como imortais. Também houve a eleição do médico Paulo Niemeyer Filho e do advogado José Paulo Cavalcanti Filho. Ainda em dezembro, haverá uma outra vaga que será ocupada.



Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Versão sul-coreana de 'La Casa de Papel' terá ator de 'Round 6'

Globoplay em dezembro: veja os lançamentos de filmes, séries e novelas

‘Harry Potter e a Pedra Filosofal’ ganha nova exibição nos cinemas

Vila das Artes abre inscrições para oficinas de circo e artes em dezembro

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags