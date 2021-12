Vila das Artes abre inscrições para oficinas de circo e artes em dezembro

A Escola Pública de Circo da Vila das Artes abriu inscrições para três cursos gratuitos e presenciais. Uma das oficinas será “Laboratório de construção de currículo, clipping e portfólio artístico”, conduzida pela produtora cultural Paula Silveira.

Ela ensinará pessoas interessadas em organização curricular voltada para as artes entre os dias 8 e 10 de dezembro. Os candidatos devem ter, no mínimo, 14 anos.

Também haverá o curso “Aperfeiçoamento em Clown”, com o ator e diretor Fred Raposo. Durante cinco dias, ele mostrará as bases para a criação de uma rotina de palhaço, desde a ideia até a execução.

As aulas serão teórico-prática e têm como objetivo aperfeiçoar os conhecimentos do público acerca das artes circenses. As inscrições estarão abertas até próxima sexta-feira, 10.

O último curso que está disponível na Vila das Artes é “Ferramentas Digitais para Produção Cultural”, que contará com a artista e pesquisadora Aires e com o professor e programador Eudo Araújo Jr.

No curso, o objetivo é desenvolver uma análise sobre como organizar um evento on-line e presencial a partir dos dispositivos digitais. Serão trabalhadas ferramentas como Google Meet, Google Classroom, Google Drive e Stream Yard.

Programação

- Oficina "Laboratório de construção de currículo, clipping e portfólio artístico", com Paula Silveira

Quando: de 8 a 10 de dezembro, das 18h às 21 horas

Inscrições: até 6 de dezembro, em www.linktr.ee/viladasartes

- Oficina "Ferramentas Digitais para Produção Cultural", com Aires & Eudo Araújo Jr

Quando: de 13 a 17 de dezembro, das 16h às 18 horas

Inscrições: até 10 de dezembro, em www.linktr.ee/viladasartes

- Oficina "Aperfeiçoamento em clown", com Fred Raposo

Quando: de 13 a 17 de dezembro, das 18h às 21 horas

Inscrições: até 10 de dezembro, em www.linktr.ee/viladasartes



Cursos de arte na Vila das Artes

Quando: inscrições em link da Vila das Artes

Onde: na Vila das Artes (rua 24 de Maio, 1221)



