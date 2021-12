Banda cearense In No Sense lança clipe 'Hell Within'; assista agora

Faixa é o segundo single do ano da banda In No Sense. O clipe foi dirigido por Willame Pires

Após cinco anos desde o álbum Despertar (2016), seu último trabalho de inéditas, a banda cearense de metal alternativo In No Sense acaba de divulgar seu novo clipe para a faixa "Hell Within". Ela e "When Cycles End" são duas faixas inéditas que o grupo lançou em 2021, mas, segundo os integrantes, não fazem parte de um EP.

"Por enquanto essas músicas ainda não fazem parte de um EP mesmo, mas já estamos trabalhando em outras duas músicas nesse exato momento, aí sim podemos lançar como um EP no Spotify. Estamos decidindo também se essas faixas irão aparecer em um disco completo mas, por enquanto, estamos trabalhando somente nestas duas faixas inéditas, que serão lançadas em breve", explica o baterista Vicente Ferreira. Confira o clipe de "Hell Within" a seguir:

O som, ainda de acordo com Vicente, é um marco na banda por terem passado a produzir música de forma totalmente independente. "Antes fazíamos a parte de produção, gravação. E a mixagem e a masterização eram mandadas para algum profissional de fora da banda. Agora fazemos todas as etapas do processo por nossa própria conta, e eu cuido dessa parte de mixagem e masterização. Estamos bem satisfeitos, e o feedback da galera tem sido bem positivo".

O clipe de "Hell Within" foi dirigido por Willame Pires, que já trabalhou com a banda no single anterior "When Cycles End". "Willame já tinha dividido a direção do clipe de 'When Cycles End' comigo e com Iuri Corvalan, mas, agora com 'Hell Within', ele assumiu toda a direção e fiquei somente na parte de produção", explica o baixista Adilson Silva.

A In No Sense já esteve no programa "Conversa Ao Vivo", do O POVO, e conversou com Gustavo Queiroz sobre a carreira e sobre o Despertar (2016), seu último trabalho. Confira clicando aqui.

