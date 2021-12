Casa usada como cenário do filme "Esqueceram de mim" está para alugar no Airbnb

Segundo a empresa, os interessados poderão se hospedar a partir do dia 12 de dezembro

A casa que fez parte do cenário do clássico de Natal "Esqueceram de mim" (1990) poderá ser alugada pelo aplicativo Airbnb. Mais de 30 anos após o lançamento do filme estrelado por Macaulay Culkin, a residência poderá ser usada por hóspedes pela primeira vez.

A mansão, que fica localizada em Chicago, nos Estados Unidos, poderá ser reservada a partir da próxima terça-feira, 7, com uma diária de US$ 25, cerca de R$ 140,00.

Segundo a empresa, os interessados poderão se hospedar a partir do dia 12 de dezembro, e terão a recepção temática, onde serão lembradas cenas da franquia.

De acordo com o portal de notícias G1, o ator Devin Ratray, intérprete de Buzz, irmão mais velho do protagonista, Kevin McCallister, interpretado por Macaulay Culkin, irá receber os visitantes.

O valor da diária também dará direito a brincadeiras e alimentação durante o dia. A organização do evento promete servir as "melhores pizzas de Chicago", além de proporcionar um jantar à luz de velas.

Também está incluído no pacote a exibição de "Esqueceram de Mim no Lar Doce Lar", que estreou em novembro deste ano. O filme é o sexto da franquia, e tem o ator Archie Yates como estrela da trama.

O Airbnb informou que parte da renda arrecadada na ação será destinada para o hospital infantil La Rabida, de Chicago.

