Rihanna é escolhida como heroína nacional de Barbados

Ao se tornar oficialmente uma república, Barbados declarou a cantora Rihanna como heroína nacional. O anúncio foi feito durante uma cerimônia em Bridgetown, nesta terça-feira, 30 de novembro, que contou com a presença do príncipe Charles, filho mais velho da rainha Elizabeth II.

"Em nome de uma nação grata, mas um povo ainda mais orgulhoso, apresentamos a vocês a escolhida para heroína nacional de Barbados, a embaixadora Robyn Rihanna Fenty. Que você possa continuar brilhando como um diamante e honrar sua nação com suas palavras, suas ações, por onde quer que você vá", declarou a primeira-ministra Mia Mottley, fazendo uma referência à "Diamonds", música lançada há quase dez anos pela artista.

Barbados se tornou independente do Reino Unido 1966. Após quase quatro séculos de monarquia, o país agora é uma república. No evento, Sandra Mason, de 72 anos, tomou posse após ser eleita por voto popular em outubro deste ano, sendo a primeira presidente do país.

A cerimônia não foi aberta ao público, devido as medidas de enfrentamento à Covid-19, mas o toque de recolher foi suspenso temporariamente para que a população pudesse celebrar a ocasião. Em comunicado, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, ressaltou que Barbados continua sendo membro da organização Commonwealth, composta por países independentes que faziam parte do Império Britânico.

