De volta à rotina, Wesley Safadão faz sequência de shows nos EUA

Wesley Safadão está de volta à rotina de shows. Na última semana, o cearense fez uma sequência de cinco shows em uma turnê nos Estados Unidos, que passou por Miami, Orlando, Newark, Atlanta e Boston. Uma semana antes, o artista já tinha se apresentado e gravado um DVD em alto mar pelo projeto "WS On Board".

"A pegada aqui (EUA) foi forte, mas eu estou muito feliz com o resultado. Eu venho de uma sequência muito vitoriosa nas minhas apresentações, e fico feliz de poder ver o mundo do entretenimento retomando aos poucos", afirma o cantor.

De volta ao Brasil, Safadão se prepara para o Garota Vip São Paulo, que ocorre no próximo sábado, 4, na Arena Anhembi, com shows de Matheuzinho, Zé Neto & Cristiano, Léo Santana e João Gomes, além do anfitrião Safadão, responsável por encerrar a noite.

O Garota Vip está de volta após dois anos de pausa forçada por conta da pandemia de coronavírus. O projeto foi lançado em 2011, em Fortaleza, com o objetivo de prorrogar a festa até o Sol nascer. A maior edição do festival aconteceu em 2019, no Rio de Janeiro, onde 70 mil pessoas acompanharam o evento de perto. Assim como outros projetos de Wesley Sadafão, o Garota Vip percorre várias cidades brasileiras.

Decreto em São Paulo

Em razão de um novo decreto municipal, o Garota Vip São Paulo terá a realização das 11h às 23h do sábado, 4. O passaporte da vacina é obrigatório.

Quando: sábado, dia 4 de dezembro

Abertura dos portões: 11h

Onde: Arena Anhembi

