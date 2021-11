Grupos repercutem cancelamento de edital do Ciclo Carnavalesco no Ceará

Foi noticiada na manhã desta terça-feira, 30, a decisão do Governo do Ceará de suspender o XV Edital Ceará Ciclo Carnavalesco, que contemplava diferentes categorias para os festejos do Carnaval no Estado em 2022. A suspensão ocorreu horas depois do anúncio da abertura de inscrições para o edital, e repercutiu de diferentes maneiras para os setores que foram incluídos na ação.

Segundo Raimundo Praxedes, presidente da Associação Cultural das Entidades Carnavalescas do Ceará (ACECCE), a suspensão ocorreu sem debate prévio por parte da Secretaria da Cultura (Secult-CE) com o conselho formado por representantes de cada linguagem. Ele critica a rapidez com a qual foi suspenso o edital, levando em consideração que a abertura de inscrições ocorreu ainda ontem, 29.

De acordo com o presidente, o XV Edital Ceará Ciclo Carnavalesco foi construído ao longo de um período entre seis a oito meses, com discussões realizadas com os participantes. Praxedes questiona a inclusão da suspensão também para as atividades virtuais, visto que o edital previa, além de ações presenciais, programações virtuais e híbridas. “Nós não estamos brigando para fazer o Carnaval presencialmente. Estamos lutando para que seja possível realizar as ações virtuais, com calendários programados”, afirma Raimundo.

Ele também argumenta sobre a liberação de quantidade expressiva de público nos estádios, por exemplo, com até 80% da capacidade dos equipamentos disponíveis para receber torcedores. Em sua visão, suspender o edital é bastante negativo, pois, além do tempo necessário para executar ações carnavalescas, existem os impactos na cadeia trabalhadora, envolvendo profissionais como costureiras e soldadores, por exemplo. Diante disso, Raimundo deseja que a Secult se reúna com o conselho para ajustar definições em conjunto.

Para Carol Grangeiro, integrante do bloco de Carnaval de Fortaleza Camaleões do Vila, a decisão de suspender as ações presenciais é “prudente” diante dos riscos envolvidos na disseminação da variante Ômicron. Por mais que “fique triste” com o anúncio, entende que é “necessário” neste momento.

Carol afirma que o bloco continuará se preparando e ensaiando “com todos os cuidados” em relação ao coronavírus, com distanciamento físico entre os integrantes e exigência de vacinação completa para os ensaios. Ela lembra a importância dos encontros para seus participantes: “O retorno do bloco é um alívio para as pessoas, o reencontro de amigos e o próprio tocar de instrumentos”. Ela espera que sejam informados “os próximos planos” sobre o edital para que continuem com a preparação para o ciclo carnavalesco.

Segundo nota publicada pela Secult-CE, o XV Edital Ceará Ciclo Carnavalesco “será submetido ao Comitê Científico de Combate à Pandemia quanto à viabilidade e forma de execução”. Estavam previstos R$ 1.180.000 em recursos de apoio a projetos voltados para as categorias Bailes e Matinês, Bandas de Música, Maracatus, Escolas de Samba, Blocos, Cordões e Afoxés.

