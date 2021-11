Cearense Matheus Fernandes concorre ao Melhores do Ano da Globo

Cantor disputa o prêmio com "Baby me Atende", gravada em parceria com Dilsinho

Matheus Fernandes foi indicado ao Melhores do Ano, da Globo, na categoria Música do Ano. O cearense concorre com "Baby me Atende", gravada em parceria com Dilsinho, e lançada em fevereiro deste ano.



O clipe da música possui mais de 307 milhões de visualizações no YouTube. A composição da faixa é do próprio Matheus Fernandes, o MF, como é conhecido, em parceria com Rodrigo Reys, Igor Costa e Júnior Angelim.

Concorrem na mesma categoria Israel e Rodolffo, com Batom de cereja, e Barões da Pisadinha, com Recairei.

A entrega dos troféus aos mais votados está prevista para 2 de janeiro de 2022, no "Domingão com Huck". A premiação Melhores do Ano acontece desde 1995.

As votações para todas as categorias da premiação, inclusive a de "Música do Ano", já foram abertas e podem ser acessadas no portal da Globo.

