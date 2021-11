Após aglomeração, Claudia Leitte diz que é alvo de críticas seletivas

No último sábado, 27 de novembro, a cantora Claudia Leitte se apresentou em um trio elétrico no estacionamento do Espaço das Américas, na Zona Oeste de São Paulo. No entanto, o show teve repercussão negativa e a artista foi acusada de promover aglomeração. Em nota, a assessoria de Claudia rebateu os comentários e afirmou que as pessoas estavam sendo seletivas ao criticarem a cantora, tendo em vista que outros artistas têm realizado eventos nas mesmas proporções.

"Assim como o show de Claudia, outros tantos vêm acontecendo no Brasil e não foram criticados ou colocados em xeque em relação aos cuidados com a saúde do público. E não só shows, como também rodeios e estádios de futebol", pontuou. O comunicado informava que o evento respeitou todas as normas de saúde impostas pelo governo de São Paulo, como a apresentação do comprovante de vacinação completa da Covid-19 e capacidade reduzida para 3 mil pessoas.

Nas redes sociais, a artista compartilhou uma série de vídeos durante a realização do evento onde é possível ver diversas pessoas sem máscaras, quando o uso ainda é obrigatório no estado. A liberação está prevista somente para o dia 11 de dezembro, se a meta da gestão for atingida.

Além de Claudia, outros artistas foram responsáveis por aglomerações em shows, mas não foram tão criticados quando a cantora. No mesmo sábado, Gusttavo Lima fez uma apresentação em São José do Rio Preto (SP) para 35 mil pessoas. No dia 13, um show de João Gomes em Mossoró (RN) causou diversos incidentes, como queimaduras em uma mulher que estava próxima ao palco e foi atingida pelo show pirotécnico.

