Disney Plus em dezembro: veja lançamentos de filmes e séries no streaming

Mais de 20 títulos chegam ao catálogo do Disney Plus em dezembro; há filmes de Natal, novos episódios de séries e outras produções

O Disney+ anunciou os títulos que chegam ao seu catálogo em dezembro. Um dos destaques é a série “O Livro de Boba Fett”, que estará disponível a partir do dia 29.

A produção, que acontece dentro do universo de Star Wars, mostra o caçador de recompensas Boba Fett e a mercenária Fennec Shand em aventuras pela parte criminosa da galáxia.

Os dois tentam reivindicar seu direito ao território de Tatooine, que já foi governado por Jabba, O Hutt e seu sindicato do crime. Nos filmes, Boba Fett é um dos antagonistas, que foi contratado para sequestrar Han Solo e Chewbacca.

Também haverá a estreia do longa-metragem de animação “Diário de um Banana”. A história, baseada no livro homônimo de Jeff Kinney, acompanha Greg Heffley, um menino sem popularidade que precisa enfrentar o ensino médio.

Com uma grande imaginação, seu sonho é se tornar rico e famoso. Mas, para isso, deve lidar com o cotidiano e a tentativa de se encaixar na sociedade.

“Bem Vindos à Terra” é outro conteúdo que será lançado em dezembro na plataforma de streaming. A série da National Geographic é apresentada pelo ator Will Smith. Ele conduz os espectadores em uma jornada por vários lugares e paisagens do planeta.

Ainda haverá “Comidas Inimagináveis”, uma série de competição que junta artistas para montar obras de arte com comidas. Com apresentação de Keke Palmer, os participantes terão que fazer uma construção baseada em temáticas que envolvem a Disney.

O streaming vai adicionar várias produções natalinas, como “A Era do Gelo: Especial de Natal”, “Campanhas Natalinas: Um Especial de Natal do Mickey Mouse”, “De Novo Natal?” e “O desejo de Natal do Mickey e Minnie”.

Disney+ em dezembro

1º/12

- Amphibia

03/12

- Diário de Um Banana

- A Era do Gelo: Especial de Natal

08/12

- Bem Vindos À Terra

- The Most Magical Story on Earth: 50 Years of Walt Disney World

10/12

- Campanhas Natalinas: Um Especial de Natal do Mickey Mouse

- A Família Craft em Uma Aventura das Arábias

15/12

- Comidas Inimagináveis

- Puppy Dog Pals (temporada 3)

- Apollo: Reconstruindo a Jornada Espacial (temporada 1)

17/12

- De Novo Natal?

22/12

- Spidey e seus Amigos Espetaculares (temporada 1)

- Em Busca das Cobras (temporada 1)

- Sobrevivente Primitivo (temporada 5)

- Zombies: Addison’s Moonstone Mystery

24/12

- O desejo de Natal do Mickey e Minnie

29/12

- O Livro de Boba Felt

- Disney Junior T.O.T.S (temporada 2)

- Elena de Avalor (temporada 3)

- Positive Energy (temporada 1)

31/12

- The Rescue

- Península Mitre



