Estilista Tom Ford analisa 'Casa Gucci': 'Fiquei profundamente triste'

Um dos assuntos de maior destaque da cultura pop desde sua estreia vem sendo o filme "Casa Gucci", de Ridley Scott e protagonizado pela atriz e cantora Lady Gaga. Provocando debates sobre a forma que conta a história real do assassinato de Maurizio Gucci, herdeiro da marca, a mando da esposa Patrizia Reggiani, a obra foi analisada por um dos personagens da trama: o estilista e cineasta Tom Ford. Revelado a partir do trabalho como diretor criativo da Gucci, ele escreveu um texto para o semanário norte-americano "Air Mail" sobre o longa no qual elogiou a atuação de Lady Gaga, mas destacou incongruências factuais e desconforto com o tom da obra.

Interpretado em rápida aparição na trama pelo ator Reeve Carney, Ford afirmou ter opinião "tendenciosa", uma vez que conheceu não apenas Maurizio, mas outros nomes retratados na produção. O estilista escreveu que, "como acontece com a maioria dos filmes baseados em uma história verdadeira, os fatos são alterados, os personagens são exagerados, as linhas do tempo, distorcidas".

Descrevendo a produção como um "conto de ganância e assassinato", Ford define "Casa Gucci" como "impressionante", "ambicioso" e "lindamente filmado". Apesar dos elogios, ele questiona a abordagem do longa.

"Ainda não tenho certeza o que é exatamente, mas de alguma forma me senti como se tivesse sobrevivido a um furacão quando saí do cinema. Foi uma farsa ou um conto emocionante de ganância? Muitas vezes eu ria alto, mas deveria?", contrapõe.

De acordo com o estilista, Maurizio, interpretado por Adam Driver numa atuação "sutil e com nuances", era "muito mais interessante" do que o que o filme sugere.

Sobre as interpretações de Al Pacino e Jared Leto de Aldo e Paolo Gucci — respectivamente tio e primo de Maurizio —, Ford comparou-as como uma "versão Saturday Night Live", humorístico tradicional dos EUA.

Os principais elogios do estilista vão para Jeremy Irons como Rodolfo Gucci, pai de Maurizio, que "oferece um desempenho muito mais contido e em camadas", e Lady Gaga, como Patrizia Reggiani.

"A verdadeira estrela do filme para mim é Gaga. É o filme dela e ela rouba o show. (...) Quando ela está na tela, ela é dona do quadro - não é uma tarefa fácil com tantos membros do elenco experientes e talentosos competindo por nossa atenção", avaliou.

Entre incongruências factuais, Tom Ford afirmou que, diferentemente do que foi retratado, Maurizio já havia deixado a empresa quando ele próprio assumiu a direção criativa da marca. "Os filmes têm uma maneira de se tornar verdade na mente das pessoas, uma realidade alternativa que com o tempo oblitera a realidade do que era", refletiu.

"Fiquei profundamente triste por vários dias depois de assistir 'Casa Gucci', uma reação que eu acho que só aqueles de nós que conheciam os jogadores e o jogo vão sentir", segue Tom Ford. "Com as fortes performances de Gaga e Driver, retratos poderosos e exagerados de todo o elenco, figurinos impecáveis, cenários deslumbrantes e uma bela fotografia, o filme, eu suspeito, será um sucesso. Espalhe o nome Gucci nas coisas e elas geralmente vendem", concluiu.

