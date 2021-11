Exemplar da primeira edição de "Os Sertões" será leiloado em dezembro

Um dos exemplares da primeira edição do clássico "Os Sertões", do fluminense Euclides da Cunha, será leiloado no próximo dia 4 de dezembro, no Rio de Janeiro. É a primeira vez em 15 anos que um dos livros da edição original da publicação vai a leilão. As informações são do Estadão.

Os primeiros mil exemplares de "Os Sertões" têm nível de raridade acentuado porque contam com correções à tinta feitas pelo próprio autor na época.

Marco da literatura e do jornalismo brasileiros, o livro de Euclides da Cunha foi originalmente publicado em 1902 e aborda os contextos da Guerra de Canudos, que teve cobertura do autor como correspondente do jornal O Estado de S. Paulo.

A livraria Letra Viva, organizadora do leilão, optou por não reencadernar a publicação e, ao invés disso, acondicioná-la em um estojo.

Além do exemplar raro de "Os Sertões", cartas do autor baiano Jorge Amado também compõem o leilão. Nelas, o escritor menciona um casaco que João Gilberto pegou emprestado dele, mas não devolveu, além de desabafar sobre o processo de escrita de "Dona Flor e Seus Dois Maridos".

