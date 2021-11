Disney+ chega a Hong Kong sem episódio dos Simpsons sobre massacre na China

Segundo o jornal inglês The Guardian, com informações da Agence France-Presse, o lançamento da plataforma de streaming Disney+ em Hong Kong foi marcado pela ausência de um episódio da animação "Os Simpsons" que referencia o Massacre da Paz Celestial, ocorrido na China em 1989. Não há dados acerca de quem tomou a decisão da exclusão, se a própria plataforma ou o governo chinês.

O episódio em questão é o 12º da temporada 16 da animação, exibido originalmente em 2005. Nele, a família viaja à China em busca de adotar um bebê e visita a Praça da Paz Celestial.

Sobre o assunto 'O Menino Maluquinho' será transformado em série animada pela Netflix

‘Encanto’: novo filme da Disney com princesa colombiana chega ao Brasil

O mercado de animação no Brasil: incertezas e projeções para o pós-pandemia

Com triunfo de "Pacarrete", confira vencedores do GP do Cinema Brasileiro

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Lá, a família Simpson se depara com uma placa que afirma satiricamente: “Neste local, em 1989, nada aconteceu”. Entre 15 de abril e 4 de junho daquele ano, um grande número de civis foi morto após repressão do governo chinês contra um protesto pacífico.

Hong Kong é um território autônomo no sudeste da China que atua sob o princípio "um país, dois sistemas", a partir do qual possui um sistema político diferente do chinês. Apesar disso, casos de censura e aplicação de leis vindas da China vem se tornando constantes na região.

Tags