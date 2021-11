Com triunfo de "Pacarrete", confira vencedores do GP do Cinema Brasileiro

Finalista em 15 categorias do 20º Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, o longa cearense "Pacarrete" venceu oito delas, consagrando-se como o grande vencedor do evento audiovisual. A cerimônia foi realizada na noite deste domingo, 28, com transmissão pela TV Cultura.

A Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais produziu uma cerimônia remota, na qual longas, curtas e séries de TV foram premiadas com o Troféu Grande Otelo, que homenageia o ator brasileiro.

Além do destaque da produção cearense, que conta a história de uma bailarina incompreendida na cidade de Russas, os principais filmes da premiação foram o documentário "Babenco: Alguém Tem Que Ouvir O Coração E Dizer: Parou" e os dramas "A Febre", de Maya Da-Rin, e "M8 - Quando A Morte Socorre a Vida", de Jeferson De.

Confira a lista completa:

Melhor Longa-Metragem Ficção

- "A Febre", de Maya Da-Rin



Melhor Longa-Metragem Documentário

- "Babenco: Alguém Tem Que Ouvir O Coração E Dizer: Parou", de Bárbara Paz



Melhor Longa-Metragem Comédia

- "Pacarrete", de Allan Deberton

Melhor Longa-Metragem Animação

- "Os Under-Undergrounds, O Começo", de Nelson Botter Jr.



Melhor Longa-Metragem Infantil

- "10 Horas Para O Natal", de Cris D’amato



Melhor Direção

- Jeferson De, por "M8 – Quando A Morte Socorre A Vida"



Melhor Primeira Direção de Longa-Metragem

- Bárbara Paz, por "Babenco: Alguém Tem Que Ouvir O Coração E Dizer: Parou"



Melhor Atriz

- Marcélia Cartaxo como Pacarrete, por "Pacarrete"



Melhor Ator

- Marcos Palmeira como Boca De Ouro, por "Boca De Ouro"

Melhor Atriz Coadjuvante

- Hermila Guedes como Cosma e Damiana, por "Fim De Festa"

Melhor Ator Coadjuvante

- João Miguel como Miguel, por "Pacarrete"

Melhor Roteiro Original

- Allan Deberton, André Araújo, Natália Maia e Samuel Brasileiro, por "Pacarrete"

Melhor Roteiro Adaptado

- Jeferson De e Felipe Sholl – Adaptado da obra “M8: Quando A Morte Socorre A Vida”, de Salomão Polakiewicz – por "M8 – Quando A Morte Socorre A Vida"

Melhor Direção de Fotografia

- Barbara Alvarez por "A Febre"

Melhor Direção de Arte

- Rodrigo Frota por "Pacarrete"

Melhor Figurino

- Kika Lopes por "Boca De Ouro"

Melhor Maquiagem

- Tayce Vale por "Pacarrete"

Melhor Efeito Visual

- Marcelo Siqueira, ABC por "A Divisão – O Filme"



Melhor Montagem Ficção

- Karen Akerman por "A Febre"

Melhor Montagem Documentário

- Cao Guimarães e Bárbara Paz por "Babenco: Alguém Tem Que Ouvir O Coração E Dizer: Parou"



Melhor Som

- Rodrigo Ferrante, Miriam Biderman, ABC e Ricardo Reis, ABC por "Babenco: Alguém Tem Que Ouvir O Coração E Dizer: Parou"

Melhor Trilha Sonora

- Fred Silveira por "Pacarrete"

Melhor Série Animação TV Paga/ OTT

- "Rocky & Hudson: Os Caubóis Gays" – 1ª Temporada (Canal Brasil). Direção Geral: Erica Maradona. Produtora Brasileira Independente: Otto Desenhos Animados



Melhor Série Documentário TV Paga/ OTT

- "Milton E O Clube Da Esquina" – 1ª Temporada (Canal Brasil). Direção Geral: Vitor Mafra. Produtora Brasileira Independente: Gullane

Melhor Série Ficção TV Paga/ OTT

- "Bom Dia, Verônica" – 1ª Temporada (Netflix). Direção Geral: José Henrique Fonseca. Produtora Brasileira Independente: Zola Filmes



Melhor Série Ficção TV Aberta

- "Sob Pressão" – Plantão Covid - Temporada Especial (TV Globo). Direção Geral: Andrucha Waddington. Produtora Brasileira Independente: Conspiração

Melhor Curta-Metragem Animação

- "Subsolo", de Erica Maradona e Otto Guerra



Melhor Curta-Metragem Documentário

- "Filhas De Lavadeiras", de Edileuza Penha de Souza

Melhor Curta-Metragem Ficção

- "República", de Grace Passô

Melhor Longa-Metragem Ibero-Americano

- "O Roubo Do Século"

Melhor Longa-Metragem Internacional

- "Jojo Rabbit"

