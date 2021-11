‘Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa’ começa pré-venda de ingressos

A pré-venda de ingressos para o filme “Homem-Aranha: Sem Volta para Casa” começou nesta segunda-feira, 29, no site do Ingresso.com. A nova produção do universo cinematográfico da Marvel está marcada para estrear nos cinemas no dia 16 de dezembro.

Um dos longas-metragens mais aguardados dos fãs de super-heróis neste ano, a obra mostrará as consequências na vida de Peter Parker (Tom Holland) após ele ter sua identidade revelada por uma reportagem.

O protagonista é incapaz de separar seu cotidiano como uma pessoa comum das responsabilidades de ser o Homem-Aranha. Por isso, pede ajuda ao Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch) para que todos esqueçam seu rosto. A situação, porém, não sai como o esperado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O terceiro filme de “Homem Aranha” dentro do MCU trará Tom Holland como ator principal. Além dele, também estão no elenco: Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jon Fevrau e Jacob Batalon.

Havia especulações de que esse seria o fim da história do super-herói no universo. Entretanto, a produtora Amy Pascal confirmou ao portal Fandango que “Homem-Aranha: Sem Volta para Casa” não será a última produção com Tom Holland e a Marvel. Há planos para produzir outros três filmes.



Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Turma da Mônica visita Ceará em novo livro personalizável

Filme cearense "Pacarrete" é o grande vencedor do 20º GP do Cinema

Disney+ chega a Hong Kong sem episódio dos Simpsons sobre massacre na China

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags