Websérie traz entrevistas com agentes culturais de periferias de Fortaleza

Na terça-feira, 23, o coletivo Entre Olhos, em parceria ao Centro Cultural do Grande Bom Jardim (CCBJ), inaugura seu espaço físico destinado para a divulgação, produção e circulação de conteúdos culturais, educativos e de comunicação popular construídos por agentes culturais das periferias. O ambiente funcionará como estúdio de produção audiovisual e terá como atividade inaugural a estréia do web programa de entrevistas “Brotando a Base”, em transmissão pelo canal do YouTube da TVEO.

O web programa “Brotando a Base” traz ao público entrevistas com os demais coletivos, grupos e instituições que atuam nas zonas periféricas da cidade de Fortaleza. Os primeiros três episódios da série fazem parte da programação do projeto de desdobramento popular da região do Grande Bom Jardim.

Em entrevista disponível no site do coletivo, Erick Sousa, coordenador de produção do projeto e diretor audiovisual do programa, explica que a nova atração da TVEO conta ainda com ações que mobilizam a participação social. “De modo geral, o 'Brotando a Base' é um conjunto de ações para a desenvolvimento comunitário da região que busca apresentar a diversidade de projetos, ações e intervenções sócio-culturais que acontecem nos territórios. Assim como o projeto visa ações pontuais de intervenção urbana, apoio à ações de grupo e atividades de comunicação popular para combate a infodemia nos bairros que compõem o Grande Bom Jardim”, afirma.

O episódio piloto do “Brotando a Base” conta com o diálogo entre a apresentadora Karoline Nunes e Moacir Martins, representante do grupo Sociedade Cultural Coração Sertanejo, que há 25 anos atua com cultura junina na periferia do Grande Bom Jardim. O grupo, tradicionalmente de quadrilha junina, organiza com a comunidade LGBTQIA+ das quadrilhas juninas da região a drag race “Miss Gay Bom Jardim”.

No mês de outubro, aconteceu a ação social de divulgação da série, organizada por meio do edital de incentivo a atividades de desenvolvimento comunitário da região do Grande Bom Jardim com a colagem de lambe-lambes espalhados pela região. O Entre Olhos tem ainda um calendário de atividades voltadas à comunicação popular e promoção dos grupos-lideranças comunitários da área.

A sede do “Brotando a Base”, o canal TVEO, abriga dois outros programas de conferência e entrevistas com artistas, mas com outros recortes conceituais. Sendo o "Quintal de Idéias" programa exclusivo com mulheres artistas, gravado no Estúdio Filial em Recife, além de outros curtas próprios do selo EO e de mostras de cinema e eventos culturais que são veiculados na plataforma do Youtube.

O coletivo Entre Olhos, originou-se nas periferias da Regional III de Fortaleza e, atualmente, está presente na capital do Ceará e em Pernambuco, além de atuar em quatro cidades interioranas do Ceará (Sobral, Pacatuba, Redenção, Acarape), exercendo a comunicação popular, cinema e educação e produção cultural voltada para as comunidades desde 2014.

Com o cenário da pandemia, o coletivo articulou um conjunto de ações comunicativas nas periferias de performance do grupo. Dessa forma, o projeto, intitulado “Ações Emergenciais”, que perdura por todo o período pandêmico em busca de fazer o repasse de informações sobre a Covid-19, sendo financiado pelo Fundo Baobá para Equidade Social até julho de 2020.

Serviço:

Coletivo Entre Olhos - Estreia da websérie “Brotando a Base”

Onde: Canal do YouTube da TVEO

Quando: 23 de novembro de 2021

Mais informações: entreolhosblog.wordpress.com (Site); @entre.olhos (Instagram); Entre Olhos (Facebook)



