Incêndio na boate Kiss é tema de minissérie da Netflix

O incêndio que matou 242 pessoas na cidade de Santa Maria (RS), em 2013, é tema de nova minissérie da Netflix. Baseada em livro-reportagem da jornalista Daniela Arbex, "Todo Dia a Mesma Noite" é uma parceria da plataforma de streaming com a produtora Morena Filmes. As gravações começam em 2022 e ainda não há previsão de estreia. A Netflix anunciou a novidade na manhã desta terça-feira, 23, no evento Mais Brasil na Tela.

Com direção de Julia Rezende ("Coisa Mais Linda") a narrativa contará com cinco episódios que vão acompanhar o incêndio e os desdobramentos trágicos do incidente que mobilizou todo o País. A obra apresentará uma abordagem profunda sobre a tragédia que ocorreu no Rio Grande do Sul e terá como consultora a própria Daniela Arbex.

