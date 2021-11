Wesley Safadão grava música de DJ Ivis, confirma assessoria

Após boatos de que Wesley Safadão gravaria uma música de DJ Ivis, a assessoria do cantor confirmou a informação, mas disse que Ivis não estará presente na gravação. A faixa em questão fará parte do novo DVD de Safadão, que partiu de Santos (SP) no último sábado, 20 de novembro, em um cruzeiro, onde gravará o novo projeto.

A canção do DJ foi escrita em parceria com os compositores cearenses Renno Poeta e Junior Gomes, mas não teve o nome divulgado. O produtor musical foi preso no dia 14 de julho, após a ex-esposa, Pâmella Holanda, divulgar e denunciar as agressões que sofreu dele.



Na época, Safadão chegou a se pronunciar sobre o caso. O artista convidou os fãs a "espalhar amor e paz não só para a Pâmella, mas para todas as mais de 12 mil mulheres que são agredidas e violentadas diariamente no Brasil". Ainda disse "Nunca encoste a mão em uma mulher" e finalizou com "Isso tem que acabar".

No dia 22 de outubro, Ivis foi solto, após passar três meses sob cárcere no presídio Centro de Triagem e Observação Criminológica (CTOC), em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A soltura do artista foi autorizada pela Vara Única de Eusébio, segundo o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE).

No dia 5 de novembro, Ivis publicou um texto nas redes sociais onde falava sobre segunda chance. "Quero poder olhar para minha filha, quero que ela tenha orgulho da transformação do pai. É hora de seguir e recomeçar a vida daqui. Tenho cumprido todas as determinações judiciais e assim seguirei. Minha filha merece ser protegida, amparada e amada", escreveu.

Recentemente, o produtor musical também compartilhou uma foto com seus equipamentos, mostrando que tinha voltado a produzir novos trabalhos e escreveu na legenda: "É mais uma do dj!", bordão que costumava utilizar.

