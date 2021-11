Britney Spears reprova resposta de Christina Aguilera sobre tutela

Com a conquista da liberdade da tutela do pai após 13 anos, a cantora Britney Spears está aproveitando seu momento para usar as redes sociais e se expressar. Na última sexta-feira, 19, a diva pop reprovou a atitude da ex-colega de “O Clube do Mickey”, Christina Aguilera, que se recusou a responder uma pergunta sobre Britney.

No momento em que estava no tapete do Grammy Latino, Christina recebeu um questionamento de uma repórter: “Você teve algum tipo de comunicação com a Britney?”. A reação veio de um homem que encerrou o assunto e disse, puxando a cantora para ir embora: “Não, nós não estamos fazendo isso hoje”. Mas, antes de ir, Aguilera falou: “Eu não posso, mas estou feliz por ela”.



LEIA MAIS | Britney Spears está livre: juíza encerra tutela da cantora após 13 anos

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

+ "Britney x Spears": documentário da Netflix detalha a tutela da artista

+ #FreeBritney: um exército digital que vai além dos fãs da pop star

A resposta da princesinha do pop veio logo em seguida. Britney publicou o vídeo do momento, no tapete do Grammy Latino, em seus Stories, e escreveu: “Eu amo e adoro todo mundo que me apoiou… mas se recusar a falar quando você sabe a verdade é o equivalente a uma mentira! 13 anos estando em um sistema corrupto e abusivo, e ainda assim, por que é um assunto tão difícil das pessoas falarem? Eu sou aquela que passou por tudo isso!!! A todos os apoiadores que falaram e me ajudaram, obrigada… sim, eu importo!”, escreveu Britney.

Perguntada sobre situação de Britney Spears, Christina Aguilera sai de entrevista e gera questionamento da cantora.



“Recusar-se a falar sobre isso quando sabe da verdade é equivalente a uma mentira. Por que é um tema tão difícil para as pessoas falarem?” pic.twitter.com/8Tjm1YIAbW — pause (@sitepause) November 20, 2021

Outra interação que repercutiu nas redes sociais foi quando Britney postou um vídeo de Lady Gaga falando sobre ela. “O jeito que ela foi tratada nesta indústria foi realmente errado, e o jeito que as mulheres são tratadas na indústria musical é algo que eu gostaria que mudasse. Eu acho que ela sempre será uma inspiração para as mulheres”, disse a artista durante a premiere de seu novo filme, “House of Gucci”. “Obrigada, Lady Gaga, por genuinamente tirar seu tempo para dizer algo tão gentil. Você me fez chorar! Eu te amo!”, escreveu Britney.

Lady Gaga responds to Britney Spears thanking her for speaking in support of her during an interview:



“I prayed for the legal system to treat you like a person. You’ve now changed the course for women in this industry forever.” pic.twitter.com/hxPjd0yxSw — Pop Crave (@PopCrave) November 20, 2021

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags