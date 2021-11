Regina Duarte defende 'Dia da Consciência Branca' e recebe críticas

A ex-atriz global afirmou que as pessoas se "vitimizavam" por conta do passado e que era necessário "parar de olhar para trás"

Regina Duarte, ex-secretária da cultura do Governo Bolsonaro, criticou nas redes sociais a existência do Dia da Consciência Negra, celebrado dia 20 de novembro no Brasil. A atriz questionou o motivo pelo qual outras raças não são homenageadas e usou um vídeo de 16 anos atrás, onde o ator estadunidense Morgan Freeman também critica a celebração. No entanto, Regina omitiu que o próprio artista mudou de opinião e hoje apoia o movimento Black Lives Matter.

"Quando teremos o Dia da Consciência Branca , Amarela, Parda…?", questionou a ex-secretária. "Quanto tempo vamos ainda nos vitimizar ao peso de anos, de séculos de dor por culpas antepassadas? Quando vamos parar de olhar pra trás e enfrentar o hoje e nós olharmos com a coragem da cara limpa? maduros, evoluídos , conscientes de nossa luta , irmanados em nossa capacidade, de sermos… humanos? Simplesmente irmãos?", completou.

O texto foi escrito no Instagram, onde Regina Duarte compartilhou um vídeo de uma entrevista dada por Morgan Freeman no programa "60 Minutes", em 2006. Durante a gravação, o ator surgeriu que para acabar com o racismo, era necessário parar de falar sobre. No entanto, Freeman mudou de opinião e hoje apoia o movimento Black Lives Matter, além de usar as redes sociais para falar sobre racismo e enaltecer personalidades negras. Porém, Regina não explicou na postagem que o vídeo era antigo e o artista havia mudado de opinião.

Após sofrer ataques, a ex-secretária desativou os comentários da publicação. No Twitter, internautas chamaram Regina de racista e comentaram que era desnecessário a existência de um Dia da Consciência Branca, tendo em vista os privilégios da classe.

Regina Duarte racista questiona quando terá o Dia da Consciência Branca.



Quando que o branco foi raptado de suas terras colocado em navios negreiros em viagem de 02 meses, para se tornar escravos?



Que tal deixar sua resposta nos comentários pra ela? — Izanildo Sabino -13.580 #ForaBolsonaroEBando (@izanildo_sabino) November 21, 2021

Taí uma das razões, Regina Duarte, da necessidade de existir o Dia da Consciência Negra. pic.twitter.com/Nxcxu6FPwc — Camillo Jr (@1962camillojr) November 22, 2021

Mais uma vez Regina Duarte passou vergonha ao questionar sobre a "falta" de um dia da consciência branca. Esse tipo de comentário mostra a violência e a perversidade do "cidadão de bem" que, munido de ódio ao outro, busca legitimar e naturalizar sua posição de classe dominante. — Gustavo Nassar Gaiofato (@gaiofact) November 22, 2021

