Maju Coutinho estreia no Fantástico e compõe a 1ª dupla feminina do programa

O Show da Vida iniciou sua edição de hoje, domingo, 21, com uma homenagem de boas-vindas para Maju. Veja vídeo da estreia da jornalista no programa Fantástico, ao lado de Poliana Abritta

A jornalista Maria Julia Coutinho estreou como apresentadora do programa Fantástico, da TV Globo, hoje, domingo, 21. Ao lado de Poliana Abritta, as duas compõem a primeira dupla de mulheres à frente do "Show da Vida". “Estou muito feliz, empolgada com o desafio", disse no começo do programa.



O Fantástico iniciou sua edição com uma homenagem de boas-vindas para Maju, relembrando sua história com fotos da sua infância. “Uma criança que gostava de brincar de jornalista, de fazer entrevistas imaginárias. Era o começo de um sonho”, pontuou o monólogo da homenagem. Assista ao vídeo clicando abaixo no player ou aqui para ver no Twitter.

A homenagem de boas vindas pra Maju #Fantástico pic.twitter.com/LVieWjD07r — jordana (@lmjsecrett) November 21, 2021

A apresentação da jornalista também mostrou sua trajetória na faculdade, revelando que o apelido “Maju” surgiu quando era universitária. O início da carreira da apresentadora na Rede Globo também foi exibido, destacando sua passagem pelos telejornais “Papo de Política” e “Jornal Hoje”. Nas redes sociais, o público se emocionou com a homenagem.

