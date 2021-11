‘Harry Potter e a Pedra Filosofal’ retorna aos cinemas neste domingo, 21

Os fãs do mundo bruxo já podem marcar na agenda: o filme “Harry Potter e a Pedra Filosofal” ganhará exibição nos cinemas somente neste domingo, 21 de novembro, com sessões em 3D.

O longa-metragem será transmitido nas salas da Rede UCI de Cinemas. Os ingressos estarão à venda, com informações sobre horário e preço, no site da exibidora.

A obra audiovisual, dirigida por Chris Columbus, é uma adaptação da série de livros homônima escrita pela britânica J.K. Rowling. A franquia, que até hoje é um dos grandes sucessos da indústria cinematográfica, conta a história de Harry Potter.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O menino órfão vivia em um pequeno cômodo, embaixo das escadas da casa de seus tios, os Durleys. Ele, porém, recebe uma carta para ingressar em Hogwarts, uma famosa escola de magia.

A reexibição de “Harry Potter e a Pedra Filosofal” marca os 20 anos de lançamento do primeiro filme da narrativa. As oito produções também estão disponíveis no HBO Max.

No HBO Max

O streaming da HBO anunciou o especial "Harry Potter - 20 anos de Magia: De Volta a Hogwarts", que será lançado no dia 1º de janeiro de 2022. No conteúdo original, o elenco principal, como Daniel Radcliffe, Rupert Grint e Emma Watson, estará reunido. Também estarão presentes Helena Bonham Carter, Tom Felton, Robbie Coltrane e outros.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Camila Pitanga deixa a Globo e é contratada pela HBO Max

Guilherme de Pádua 'some' após anúncio de documentário sobre Daniella Perez

Veja os filmes que serão exibidos no Festival Varilux de Cinema

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.





Tags