Veja os filmes que serão exibidos no Festival Varilux de Cinema

Com a reabertura das salas de cinema do País, o Festival Varilux de Cinema Francês será em formato presencial. O evento, que acontecerá entre 25 de novembro e 8 de dezembro deste ano, anunciou os filmes que estarão presentes na próxima edição.

Um deles será “Titane”, dirigido por Julia Ducournau e que ganhou a “Palma de Ouro” no Festival de Cannes. Na história, uma série de crimes violentos ocorre em uma região francesa. Essas tragédias reúnem um pai ao seu filho que estava desaparecido há uma década.

Outra narrativa será “Adeus Idiotas”, de Albert Dupontel, que ganhará exibição pelo evento. O enredo acompanha Suzane Trappet, uma proprietária de um salão de beleza que é diagnosticada com uma doença terminal. Por causa disso, ela tentará reencontrar a criança que foi obrigada a abandonar durante a adolescência.

Também haverá “Um Intruso no Porão”, com direção de Philippe Le Guay. Um sujeito misterioso compra a adega de um prédio e passa a viver no local, que é impróprio para manter uma rotina humana. Os vendedores tentam anular a operação, mas o comprador se nega a sair do lugar.

Ainda haverá outros títulos, como “Arthur Rambo - Ódio nas Redes”, de Laurent Cantet; “A Travessia”, de Florence Miaihe; “Caixa Preta”, de Yann Gozlan; e “Delicioso: da cozinha para o mundo”, de Eric Besnard. No total, 17 filmes serão exibidos.

Durante o evento, ocorrerá uma mostra especial para homenagear o ator Jean-Paul Belmondo, que faleceu em setembro de 2021. Ele protagonizou obras como “Acossado” (1960), “O Demônio das Onze Horas” (1965) e “O Profissional” (1981).

Veja os filmes

- “@Arthur Rambo – Ódio nas Redes”, de Laurent Cantet;

- “Adeus Idiotas”, de Albert Dupontel;

- “A Travessia”, de Florence Miaihe;

- “Caixa Preta”, de Yann Gozlan;

- “Delicioso: da Cozinha para o mundo”, de Eric Besnard;

- “Enquanto Vivo”, de Emmanuelle Bercot;

- “Ilusões Perdidas”, de Xavier Giannoli;

- “Um Intruso no Porão”, de Philippe Le Guay;

- “Nosso Planeta, Nosso Legado”, de Yann Arthus-Bertrand;

- “Paris, 13 Distrito”, de Jacques Audaiard;

- “Madrugada em Paris”, de Elie Wajeman;

- “Mentes Extraordinárias”, de Bernard Campan e Alexandre Jollien;

- “Está Tudo Bem”, de François Ozon;

- “Titane”, de Julia Ducournau;

- “Tralala”, de Arnaud e Jean Marie Larrieu;

- “Um Conto de Amor e Desejo”, de Leyla Bouzid;

- “Uma pequena lição de amor”, de Eve Deboise.

Festival Varilux de Cinema

Quando: de 25 de novembro a 8 de dezembro

Mais informações: no site do festival

