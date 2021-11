Vídeo: Spider-Man No Way Home: 2º trailer do filme é divulgado; assista

Um segundo trailer oficial para o filme Spider-Man: No Way Home foi lançado hoje, terça-feira, 16. Fãs têm repercutido o lançamento, principalmente à espera da presença de Tobey Maguire e Andrew Garfield - o que não aconteceu; assista ao vídeo

Um segundo trailer oficial para o filme “Spider-Man: No Way Home” (no Brasil, “Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa”) foi lançado hoje, terça-feira, 16. Fãs e entusiastas do filme, que faz parte da Fase 4 do Universo Cinematográfico Marvel (MCU), têm repercutido o lançamento, assim como os trailers e as novidades, nas redes sociais. O lançamento do filme ocorre nesta quarta-feira, 17.

Horas antes da publicação do trailer, o assunto se tornou um dos mais comentados no Twitter. Diversos usuários especularam sobre a presença de Tobey Maguire e Andrew Garfield, atores que interpretaram o Homem-Aranha em filmes anteriores, no trailer; portanto, em “No Way Home”. Por fim, ambos não aparecem no trailer.

Segundo trailer de Spider-Man No Way Home: assista ao vídeo

O segundo trailer de “No Way Home” foi divulgado online por volta de 22 horas e 30 minutos (horário de Brasília). Ao mesmo tempo, o vídeo foi exibido no cinema Regal Sherman Oaks, em Los Angeles.

Clique aqui para assistir ou reproduza o player abaixo:

Spider-Man No Way Home: qual o enredo do filme?

Após ter sua identidade como Homem-Aranha revelada no fim do filme “Homem-Aranha: Longe de Casa”, Peter Parker vê sua vida e sua reputação de cabeça para baixo. Ele então pede ao Doutor Estranho para ajuda-lo a restaurar sua identidade secreta com mágica, mas isso acaba abrindo o multiverso, junto de vilões de realidades alternativas.

Spider-Man No Way Home: quem está no elenco?

Tom Holland como Peter Parker / Homem-Aranha



Benedict Cumberbatch como Dr. Stephen Strange



Zendaya como MJ Jones



Jacob Batalon como Ned Leeds



Jon Favreau como Happy Hogan



Marisa Tomei como May Parker



J. B. Smoove como Julius Dell



Benedict Wong como Wong



Alfred Molina como Otto Octavius / Dr. Octopus



Jamie Foxx como Max Dillon / Electro



J. K. Simmons como J. Jonah Jameson

