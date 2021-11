20 anos de Harry Potter: tudo sobre o especial da HBO Max, sem J.K. Rowling

Em homenagem aos 20 anos do lançamento do 1º filme, a saga Harry Potter terá uma reunião especial a ser lançada na HBO Max em 2022. Saiba tudo sobre o novo projeto, que não incluirá a autora J.K. Rowling

Em homenagem aos 20 anos do lançamento do primeiro filme, saga Harry Potter terá uma reunião especial com o elenco principal. O anúncio foi feito hoje, 17, pelo streaming HBO Max. A novidade entrará no catálogo em 2022 e contará com as estrelas originais, os atores Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint, e mais boa parte do elenco dos oito filmes.

O especial é mais uma em celebração aos 20 anos da saga. Recentemente, foi anunciado que o filme “Harry Potter e a Pedra Filosofal”, primeiro da série, ganhará exibição nos cinemas somente neste domingo, 21 de novembro, com sessões em 3D.



20 anos de Harry Potter: quando o especial será lançado?

O especial “20º aniversário de Harry Potter: Retorno a Hogwarts” será lançado em 1º de janeiro de 2022 e terá 1 hora e 30 minutos de duração.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

20 anos de Harry Potter: qual será o enredo?

A retrospectiva irá, conforme comunicado à imprensa da HBO Max, “contar uma história encantadora de making of por meio de novas entrevistas em profundidade e conversas com o elenco, convidando os fãs a uma jornada mágica em primeira pessoa através de uma das franquias de filmes mais amadas de todos os tempos”.

Sobre o assunto Bruna Marquezine revela que quase foi Supergirl em novo filme da DC

Camila Pitanga deixa a Globo e é contratada pela HBO Max

Veja os filmes que serão exibidos no Festival Varilux de Cinema

20 anos de Harry Potter: quem irá participar?

Participam da reunião:

Daniel Radcliffe (Harry Potter)



Rupert Grint (Ron Weasley)



Emma Watson (Hermione Granger)



Ralph Fiennes (Lord Voldemort)



Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange)



Robbie Coltrane (Rubeus Hagrid)



Gary Oldman (Sirius Black)



Imelda Staunton (Dolores Umbridge)



Tom Felton (Draco Malfoy)



James e Oliver Phelps (Fred e George Weasley)



Mark Williams (Arthur Weasley)



Bonnie Wright (Ginny Weasley)



Alfred Enoch (Dean Thomas)



Matthew Lewis (Neville Longbottom)



Evanna Lynch (Luna Lovegood)



Chris Columbus (diretor de “Pedra Filosofal” e “Câmara Secreta”)

20 anos de Harry Potter: autora J.K. Rowling não participará

Autora da série de livros que deu origem aos filmes de Harry Potter, J.K. Rowling não aparecerá no especial de 20 anos. Em comunicado da HBO Max à imprensa, ela não é mencionada nenhuma vez. Segundo o The Hollywood Reporter publicou, o programa especial focará no desenvolvimento dos filmes, sem a presença da escritora.

A Warner Bros., estúdio responsável pelos filmes, ainda não se posicionou sobre a ausência de Rowling. Nos últimos anos, ela se envolveu em várias polêmicas. Uma das primeiras foi quando revelou que o personagem Dumblemore era gay, o que irritou a população LGBTQIA+, que a acusou de querer se aproveitar da pauta.

Mais tarde, J.K. também foi acusada de transfobia após alguns comentários controversos nas redes sociais. Ela chegou a comparar os tratamentos hormonais usados no processo de readequação de gênero como uma “nova cura gay”. Ainda, a escritora também defendeu abertamente o ator Johnny Deep após ele ser acusado pela ex-esposa, a atriz Amber Heard, de violência doméstica.

20 anos de Harry Potter: Emma Watson parabeniza saga

Emma Watson postou no Instagram sobre o aniversário e o especial. A atriz de 31 anos compartilhou uma foto antiga dela, acompanha de Radcliffe e Grint, quando foram escalados pela primeira vez como Hermione, Harry e Ron.

“Harry Potter era minha casa, minha família, meu mundo e Hermione (ainda é) minha personagem fictícia favorita de todos os tempos. Acho que um jornalista uma vez disse que era irritante quantas vezes durante uma entrevista eu mencionei como tinha sorte, mas eu sabia bem! E ainda sei”, escreveu.

E continuou: “Estou orgulhosa não apenas do que nós, como grupo, contribuímos como atores para a franquia, mas também como as crianças que se tornaram jovens adultos que seguiram esse caminho. Olho para meus colegas de elenco agora e estou muito orgulhosa de quem todos se tornaram como pessoas. Estou orgulhosa de termos sido gentis uns com os outros, apoiando uns aos outros e sustentando algo significativo”.

Ela agradeceu aos fãs pelo apoio, mesmo depois da saga encerrada. “A magia do mundo não existiria sem vocês. Obrigado por lutar para torná-lo um lugar tão inclusivo e amoroso”, disse. “Ainda sinto falta da equipe que fazia esses filmes o tempo todo. Obrigado por todo o seu trabalho árduo também — sei que suas contribuições às vezes são esquecidas”.

Emma, então, comentou sobre o retorno. “Feliz 20º aniversário, Potterheads! Esperamos que vocês aproveitem o [especial] ‘20º aniversário de Harry Potter: Retorno a Hogwarts’, que será transmitido no dia de Ano Novo, 1º de janeiro, na HBO Max. Muito pelo que esperar", concluiu.



Tags