Guilherme de Pádua 'some' após anúncio de documentário sobre Daniella Perez

A tragédia envolvendo a atriz Daniella Perez, assassinada aos 22 anos por Guilherme de Pádua, seu par romântico na novela "De corpo e alma", ganhará um documentário, que abordará feminicídio, culpabilização da vítima, entre outros assuntos. Após o anúncio da produção, Guilherme excluiu seu perfil no Instagram, que acumulavam 40 mil seguidores.

Condenado pelo crime, hoje ele é pastor numa igreja evangélica de Belo Horizonte, em Minas Gerais. É casado com a maquiadora Juliana Lacerda desde 2017 e os dois chegaram a exibir nas redes sociais um tratamento estético que fizeram de graça em troca de divulgação da clínica que havia feito o serviço.

Sobre o assunto All Too Well: Taylor Swift apresenta filme autoral de 10 minutos; assista

Acordo: Autores de 'Coração cachorro' cedem 20% de autoria para James Blunt

Camilla de Lucas comemora participação em desfile na SPFW: "Sonhei tanto"

Bruna Marquezine revela que quase foi Supergirl em novo filme da DC

Camila Pitanga deixa a Globo e é contratada pela HBO Max

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No YouTube, Guilherme costumava compartilhar vídeos sobre sua conversão à Igreja. "Sendo cristão atuante em uma igreja, tenho tentado ajudar muitas pessoas que se encontram desenganadas, à beira de tirarem a própria vida. Descobri que isto é mais comum do que eu imaginava", declarou em um vídeos. A última publicação foi há três meses.



Após apagar o perfil no Instagram, Guilherme criou uma nova conta, mas dessa vez privada e possui apenas 600 seguidores, segundo o Extra.

O documentário será dirigido por Tatiana Issa e Guto Barra, e contará com depoimentos de Glória Perez, renomada autora da TV Globo e mãe de Daniella Perez. "Essa série trata de tópicos importantes como feminicídio, a culpabilização da vítima, do circo midiático, dos detalhes do crime etc… Mas sobretudo conta a história da luta de uma mãe, que mesmo depois de 30 anos, continua lutando como uma leoa", disse a diretora ao fazer o anúncio do projeto.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags