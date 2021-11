Bruna Marquezine revela que quase foi Supergirl em novo filme da DC

Atriz brasileira ficou em segundo lugar no processo para ocupar o papel no longa "The Flash", nova produção da DC

Desde que deixou de ser contratada da Globo, a atriz Bruna Marquezine vem ampliando o alcance em novos trabalhos. Um passo importante foi dado recentemente, conforme a artista revelou em entrevista ao podcast Mamilos: ela não apenas participou do processo de seleção para o papel da Supergirl no filme "The Flash", nova produção da DC, como ficou em segundo lugar, quase conquistado o posto da super-heroína.

No episódio do podcast que teve como tema a síndrome de impostora, a atriz revelou que, em um intervalo das gravações da ainda inédita série da Netflix "Maldivas", surgiu a oportunidade de fazer os testes para o longa da DC. Dentre 60 atrizes, ela foi a única brasileira que foi aprovada.

"The Flash", que tem previsão de estreia em 2022, é uma das próximas produções do universo cinematográfico da DC, que conta com filmes do Batman, do Super-Homem e da Mulher-Maravilha entre os já lançados. Bruna compartilhou que chegou a fazer um teste de química com o ator Ezra Miller, que interpreta o personagem-título.

Apesar de não ter sido escalada, a brasileira destaca a experiência como uma das "melhores" da carreira. "Foi uma das melhores experiências que eu tive até hoje na minha carreira, porque eu entrei nesse teste, desde o início nessa experiência, muito desacreditada da minha capacidade enquanto atriz. Eu estava ali completamente entregue".

A brasileira só não seguiu até o fim do processo de seleção porque, por conta da pandemia, acabou não conseguindo viajar para Londres para os testes finais, terminando como a segunda opção para o papel. A escolhida foi a atriz estadunidense Sasha Calle.

