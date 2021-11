Cinema do Dragão: veja os lançamentos de filmes desta semana

O Cinema do Dragão divulga três filmes que estreiam em sua programação presencial e virtual a partir desta quinta-feira, 11. Um dos destaques é a animação brasileira “Bob Cuspe - Nós Não Gostamos de Gente”, dirigida por Cesar Cabral, que estará disponível na sala física.

Com a técnica do “stop motion” (uso de modelo reais para registrar imagens quadro a quadro), mistura documentário e comédia. A história mostra um idoso punk que tenta escapar de um deserto apocalíptico. O lugar é um purgatório que está dentro da mente de seu criador, Angeli, um cartunista em crise criativa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A sala presencial ainda mantém sessões de filmes como: “Marighella", de Wagner Moura; “Uma História de Família”, de Werner Herzog; e “Cabeça de Nêgo”, de Déo Cardoso.

No Cinema Virtual, há a estreia de “Esperando por Você”, do britânico Charles Garrad. Longa-metragem de suspense acompanha um jovem que viaja para a França com o objetivo de investigar o passado de seu pai falecido. Ele, porém, descobre segredos que estavam esquecidos há anos.

Outro título que poderá ser assistido on-line é “Um Desastre de Artista”, dirigido por Timothy Busfield. No enredo, um dramaturgo reconhecido passa por uma crise e viaja para uma cidade na tentativa de criar uma peça junto com um jovem escritor, que é seu fã.

Programação do Cinema do Dragão

Sala presencial

- Bob Cuspe: Nós Não Gostamos de Gente

- Marighella

- Uma História de Família

- Cabeça de Nêgo

Sala virtual

- Esperando por Você

- Um Desastre de Artista

- Amores Rebeldes

- 1942: A Batalha Desconhecida

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Atores denunciam abusos de preparadora de elenco de ‘Marighella’

Porto Dragão: com Viramundo e Cláudio Mendes, veja programação da semana

Cinema Árabe: Cineclube UFC exibe obras de mulheres cineastas em novembro

Drag queen brasileira disputará reality da produtora de RuPaul's Drag Race

Cinema do Dragão

Quando: a partir de quinta-feira, 11 de novembro

Onde: programação presencial no Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema); programação on-line no site do Cinema Virtual

Quanto: valores variam entre R$ 5 e R$ 19,90, com ingressos no Ingresso.com

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags