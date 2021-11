Drag queen brasileira disputará reality da produtora de RuPaul's Drag Race

Grag Queen, performance do artista Grégory Mohd, foi confirmada como participante do programa "Queen of the Universe", competição musical que estreia em dezembro no streaming Paramount+

A mais nova edição dos reality shows de drag queens terá participação brasileira. A competição de música Queen of the Universe, da produtora de RuPaul's Drag Race, terá Grag Queen no elenco.

O programa estreia em 2 de dezembro no streaming Paramount+, e contará com catorze participantes, de diversos países. As cantoras disputarão o título de "rainha do universo" e um prêmio de 250 mil dólares.

Sucesso no aplicativo TikTok, com mais de 2 milhões de seguidores, Grag Queen é uma performance de Grégory Mohd, artista de Canela (RS). Grag também tem quase 80 mil inscrições no Youtube e mais de 260 mil seguidores no Instagram.

Grégory canta, atua e compõe, e tem experiência com a arte drag desde 2018, participando da dupla Armário de Saia. A divulgação da personagem Grag Queen, porém, só cmeçou em março de 2020, pelo TikTok.

À época, morava em São Paulo, e, devido à pandemia, precisou elaborar novas formas de se sustentar com a arte. Em pouco mais de um ano e meio já são milhões de seguidores, além de uma carreira musical com canções lançadas em plataformas de streaming, com um single e um EP.

No Queen of the Universe, Grag disputará com participantes de Austrália, Canadá, China, Dinamarca, Estados Unidos, França, México, Índia e Inglaterra. O programa terá performances ao vivo, e o júri é formado por Leona Lewis, Michelle Visage, Trixie Mattel e Vanessa Williams.

A realização é da World of Wonder, produtora especializada em conteúdos para o público LGBTQIA+, e criadora do reality show RuPaul's Drag Race. O próprio RuPaul figura como produtor executivo do novo programa.

