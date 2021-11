Cinema Árabe: Cineclube UFC exibe obras de mulheres cineastas em novembro

O Cine Refluxus, cineclube do curso de Cinema e Audiovisual da UFC, está com uma parceria com a Mostra de Cinema Árabe Feminino

O Cine Refluxus, cineclube do Curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Federal do Ceará (UFC), exibe três filmes árabes produzidos por mulheres em novembro. O grupo, que tem parceria com a Mostra de Cinema Árabe Feminino, apresentará sessões virtuais e gratuitas, mediante inscrição em formulário on-line.

Ao se inscrever, o público receberá o link das obras audiovisuais nas terças-feiras. Conteúdo ficará disponível até as quintas-feiras, às 16 horas, quando ocorrerá um debate sobre as produções.

Amanhã, dia 11, haverá a transmissão de “The Silent Protest: 1929 Jerusalém”. A narrativa acompanha o dia em que centenas de mulheres palestinas se reuniram em Jerusalém para fundar um movimento feminino em 1929. Depois disso, Beatriz Lizavieta, mestranda do programa de pós-graduação em Comunicação da UFC, fará um debate sobre o assunto.

Na próxima semana, o filme que ganha destaque será “Have you ever kill a Bear - or becoming Jamila”. A história mostra aspectos da trajetória de Djamila Bouhired, uma militante argelina que se opôs ao domínio colonial francês na Argélia.

A última obra será “Submarine”. O curta-metragem revela Hala, uma mulher que se recusa a evacuar de sua cidade e de sua casa por causa da crise do lixo no Líbano. A situação se refere ao fracasso do governo de encontrar uma solução para os resíduos sólidos que se acumularam após o fechamento do aterro de Beirute.

Programação completa

quinta-feira, 11

- The silent protest: Jerusalém 1929

quinta-feira, 18

- Have you ever kill a Bear - Or becoming Jamila

quinta-feira, 25

- Submarine

Mostra de Cinema Árabe Feminino

Quando: às quintas-feiras, até 25 de novembro

Onde: inscrições por formulário do Google

Mais informações: no site do evento



