Porto Dragão: com Viramundo e Cláudio Mendes, veja programação da semana

O Centro Cultural Porto Dragão divulgou a agenda de atividades para o fim de semana. Ainda na quinta-feira, 11, haverá apresentação do multi-instrumentista Cláudio Mendes, que divulga o álbum “Falando da Vida”.

O projeto é uma adaptação do show-espetáculo que foi lançado em fevereiro deste ano no canal do Youtube do equipamento. No evento presencial, ele convidará outros artistas e fará improvisos para comemorar a música cearense.

Já a sexta-feira, 12, marca o pré-lançamento da primeira edição da “Bienal Percurssiva”, realizada pela Caravana Cultural. No primeiro dia, haverá a exibição do episódio “Zona de Criação”, com Viramundo e Kiko Dinucci.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O episódio musical registrará o encontro do guitarrista paulista com o grupo do Ceará e estará disponível no Youtube. Nas atividades que ocorrem na sede do Porto Dragão, haverá apresentações do Viramundo e de Orín Asé.

No sábado, 13, o público acompanhará o cortejo que sai do Bar do Avião até o Porto Dragão. Mais tarde, haverá shows da Caravana Cultural e de Aruandê.

As pessoas que forem para as ações presenciais deverão fazer uso obrigatório de máscara. Além disso, terão que apresentar a carteira de vacinação da Covid-19 com aplicação das duas doses ou da dose única.

Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto One Piece tem elenco de live action divulgado pela Netflix

Marília Mendonça: cantoras de sertanejo e o legado da rainha da sofrência

Evanescence e Lzzy Hale tocam música do Linkin Park em show; confira vídeo

Programação completa

quinta-feira, 11

- 20 horas: Palco aberto com Cláudio Mendes

Onde: na Praça das Artes no Centro Cultural Porto Dragão (rua Bóris, 90 - Centro)

sexta-feira, 12

- 18h30min: Exibição do episódio “Zona de Criação”, com Viramundo e Kiko Dinucci

Onde: no canal do Youtube do Porto Dragão

- 19 horas: Show com Orin Axé

- 20 horas: Show com Viramundo

Onde: no Centro Cultural Porto Dragão (rua Bóris, 90 - Centro)

sábado, 13

18 horas - Cortejo de Batuqueiros

19 horas - Show com Caravana Cultural

20 horas - Shwo com Aruandé

Onde: na Praça das Artes no Centro Cultural Porto Dragão (rua Bóris, 90 - Centro)

Programação do Porto Dragão

Quando: de quinta-feira, 11, a sábado, 13

Onde: na sede do Porto Dragão (rua Bóris, 90 - Centro)

Mais informações: no perfil do Instagram @portodragaoce



Tags