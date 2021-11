De repente 30: atriz que fez Jennifer Garner mirim chega aos 30 anos

Christa B. Allen, que interpretou a fase jovem de Jennifer Garner, recria cenas icônicas do filme em seu perfil no TikTok; fãs celebram aniversário de 30 anos da atriz

“30, a idade do sucesso”. Era com isso que sonhava a jovem Jenna Rink na comédia romântica ‘De repente 30’ (2004), filme queridinho das tardes da Globo. A atriz Christa B. Allen, que interpreta a versão adolescente da protagonista, completou 30 anos nesta quinta-feira, 11 de novembro, e a internet está celebrando a data com muito carinho.

O assunto logo se tornou um dos mais comentados no Twitter, e fãs do clássico dos anos 2000 compartilharam vídeos em que a atriz relembra o papel, recriando cenas do filme em seu perfil no TikTok. No Halloween do ano passado, Christa usou o look mais famoso de Jenna para dançar Thriller, de Michael Jackson. Clique aqui para ver o vídeo ou confira no player abaixo:

Christa B. Allen: o que a atriz faz hoje?

Atualmente trabalhando na série The Fight That Never Ends (Hulu), treze dias antes de seu aniversário Christa Allen usou os stories do Instagram para falar sobre a sensação de chegar aos 30 anos. “Para qualquer jovem mulher que se sinta incomodada com o envelhecimento porque o capitalismo, a sociedade ou o que quer que seja tenha lhe convencido de que você tem uma data de validade relacionada à sua juventude ou beleza, gostaria apenas de dizer que, literalmente, nunca na minha vida me senti mais sexy, inteligente ou mais poderosa do que agora”, escreveu a atriz.

“Você não tem nada a temer, seu futuro é repleto de belezas de todos os tipos. Mais sabedoria e uma gloriosa diversidade de experiências esperam por você”, disse ela em publicação no seu Instagram.

Christa B. Allen: De repente, 30!

Lançado em 2004, o filme “De repente 30” conta a história de Jenna Rink, uma garota de 13 anos que tem o sonho de se tornar adulta. “Uma menina faz um desejo em seu décimo terceiro aniversário e acorda no dia seguinte como uma mulher de trinta anos de idade”, diz a sinopse. Em sua versão adulta, Jenna é interpretada pela atriz Jennifer Garner.

Dirigido por Gary Winick, o clássico do cinema tem um elenco querido pelo público, com atores como Mark Ruffalo, Judy Greer, Andy Serkis, Kathy Baker, Phil Reeves, Sam Ball e Marcia DeBonis.

