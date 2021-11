Netflix: Criador de 'Round 6' confirma segunda temporada

Round 6 é o maior sucesso da Netflix da atualidade. A produção sul-coreana se tornou a série mais vista da Netflix, com mais de 111 milhões de visualizações no primeiro mês. Apesar da fama, a Netflix ainda não tinha confirmado uma segunda temporada, apesar de demonstrar interesse em fazê-la. Mas agora é oficial! O criador da trama, Hwang Dong-hyuk, confirmou a continuação.

Durante um evento na noite da última segunda-feira, 8, o diretor deu a notícia. "Então, tem havido tanta pressão, tanta demanda e tanto amor por uma segunda temporada. Então, quase sinto que você não nos deixa escolha", disse. "Mas vou dizer que de fato haverá uma segunda temporada. Está na minha cabeça agora mesmo. Estou no processo de planejamento atualmente. Mas acho que é muito cedo para dizer quando e como isso vai acontecer", declarou.

Apesar da Netflix ter demonstrado seu interesse em fazer uma segunda temporada, a decisão demorou a ser tomada. Segundo Bela Bajaria, responsável pelo conteúdo de séries estrangeiras da plataforma, um dos motivos é que o diretor da produção sul-coreana tinha outros projetos em andamento.

Anteriormente, mesmo sem a confirmação, Dong-hyuk já tinha dado alguns spoilers sobre o que o público poderia esperar na continuação. Uma de suas estratégias será abordar mais detalhes sobre a história de alguns personagens. "Deixei algumas coisas em aberto para aprofundar na segunda temporada, se ela acontecer", contou em entrevista à CNN.

Ele citou o Frontman, ou o Líder, na versão em português, como um dos personagens a ser mais explorado na segunda temporada. O criador também citou que provavelmente algumas figuras da primeira temporada estarão de volta, como o aliciador dos jogadores, que atrai Gi-hun no metrô, e é visto no episódio final atraindo um possível jogador.

Dong-hyuk também deixou no ar a possibilidade de o policial, que havia sido baleado pelo próprio irmão (Frontman), ainda estar vivo e voltar na continuação. "Há também a história do policial, se ele está vivo ou não", declarou.

E claro, não poderia faltar Gi-hun, o protagonista da trama. O diretor já tinha revelado sua ideia para o personagem na continuação. "Se fizer, a 2ª temporada seria em cima da tentativa de Gi-hun em achar as pessoas que fazem parte do jogo, como o homem com quem ele jogou no metrô. Acho que ele tentaria encontrá-lo", afirmou.

"Round 6" demorou quase dez anos para sair do papel e conta a história de 456 pessoas que são convidadas a arriscar suas vidas em um misterioso jogo em troca de um prêmio bilionário. Ainda não há informações sobre quando a nova temporada será lançada.

