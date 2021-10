Criador de Round 6 dá spoilers sobre possível segunda temporada

"Round 6" é oficialmente a série mais assistida da Netflix, quebrando o recorde de "Bridgerton". Apesar disso, ainda não há uma confirmação oficial do streaming sobre uma segunda temporada. Mas o criador da produção, Hwang Dong-hyuk , não perdeu tempo e já revelou os possíveis rumos da trama se uma nova temporada for confirmada.

Com o sucesso da série, o diretor deu entrevistas para diversos portais ao redor do mundo e afirmou que já tem uma sequência pronta em sua cabeça. Em entrevista à CNN, ele revelou sua estratégia para a continuação. "Deixei algumas coisas em aberto para aprofundar na segunda temporada, se ela acontecer", declarou.



Para o jornal britânico "The Times", Dong-hyuk afirmou que já sabe quais personagens seriam mais aprofundados, sendo um deles seria o Frontman, ou o Líder, na versão em português. Na primeira temporada (alerta de spoiler!), a verdadeira identidade do mascarado foi revelada: por trás do Líder estava o irmão do policial infiltrado. Porém, não se sabe ainda os motivos pelos quais ele decidiu participar do jogo.

"Ainda resta explorar a história do Frontman e sua relação com o irmão, o policial. E as pessoas também estão curiosas sobre o rumo de Gi-hun após o final. Acho que tenho a obrigação de contar aos fãs", disse ao site Indiewire.

Em entrevista ao jornal brasileiro O Globo, o diretor citou outros personagens que poderão retornar na segunda temporada, como o aliciador dos jogadores, que atrai Gi-hun no metrô, e é visto no episódio final atraindo um possível jogador. Dong-hyuk também deixou no ar a possibilidade de o policial, que havia sido baleado pelo próprio irmão, ainda estar vivo e voltar na continuação.

"Se fizer, a 2ª temporada seria em cima da tentativa de Gi-hun em achar as pessoas que fazem parte do jogo, como o homem com quem ele jogou no metrô. Acho que ele tentaria encontrá-lo", disse. "Há também a história do policial, se ele está vivo ou não", declarou.

A Netflix demonstrou o interesse em dar continuidade à produção, mas Dong-hyuk tem ressaltado que ainda não há confirmada uma segunda temporada. "Tantas pessoas estão entusiasmadas que estou realmente pensando em fazer isso", chegou a dizer. Segundo Bela Bajaria, responsável pelo conteúdo de séries estrangeiras da plataforma, o diretor está com outros projetos em andamento, por isso ainda está sendo analisada a possibilidade de uma continuação para "Round 6".

