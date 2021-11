Disney+ faz promoção de assinatura de R$1,90 por um mês; saiba como assinar

Para iniciar as comemorações do Disney+ Day, que será celebrado na próxima sexta-feira, 12, o serviço de streaming Disney+ faz promoção em seu plano de assinatura. Quem assinar a plataforma até o próximo domingo, 14, poderá acompanhar os produtos do serviço por R$ 1,90 no primeiro mês de uso. Após esse período, o preço será de R$ 27,90 mensais. Para participar da promoção é necessário acessar o site da plataforma e realizar o cadastro.



A ação ocorre na semana em que será realizado o Disney+ Day, evento que celebra dois anos do lançamento global do Disney+ e um ano do lançamento do serviço na América Latina. Na ocasião, haverá prévias de filmes e séries que estrearão em breve no catálogo da plataforma, clipes exclusivos e aparições dos criadores do Disney+ e dos protagonistas dos próximos conteúdos da Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic. O Disney+ Day será transmitido nas redes sociais da empresa a partir das 11 horas.



Nesta sexta-feira, também serão lançados novos produtos dentro do serviço de streaming. Entre as novidades estão:



- “Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis”, da Marvel Studios;

- “Esqueceram de Mim no Lar, Doce Lar”

- “Lendas da Marvel Studios: Gavião Arqueiro

- “Entre Laços”, primeira série original Disney+ realizada inteiramente na América Latina

- “Encantada”

- “Jungle Cruise”

- “Olaf Apresenta”

- “Oi Alberto”

- “Os Simpsons em Plusniversário”

- “O Mundo Segundo Jeff Goldblum”

- “Under The Helmet: The Legacy of Boba Fett”

- “Marvel Studios '2021 Disney+ Day Special”

Sobre o assunto "Titane": vencedor do Festival de Cannes estreia em janeiro na Mubi

ABBA: o retorno musical mais espetacular da década

Angelina Jolie elogia Marvel por não cortar beijo gay em "Eternos" após boicote de países

Cearense de Maranguape é finalista do Miss Brasil e imagem vazada gera especulações

Homem de Ferro pode voltar em novas produções da Marvel, diz insider

Além disso, os assinantes do Disney+ terão a oportunidade de assistir a conteúdos exclusivos da Pixar Animation Studios, às 13 horas, e da Marvel Studios, às 13h45min. O Disney+ Day também será celebrado no TikTok. Na rede social, o serviço apresenta conteúdo em formato curto com histórias marcantes do Disney+, marcas e personagens.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Disney+ Day



Quando: nesta sexta-feira, 12, a partir das 11 horas

Onde: Disney+ no Twitter, Facebook e Instagram

Um mês de Disney+ por R$1,90

Quando: até próximo domingo, 14; após o primeiro mês de uso, a cobrança mensal será de R$ 27,90

Onde: site do Disney+