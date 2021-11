Disney Plus: veja os lançamentos de filmes e séries em novembro

O Disney+ anunciou os filmes e séries que chegarão ao seu catálogo em novembro. Nesta sexta-feira, 12, a plataforma de streaming comemora seus dois anos de lançamento com a estreia de várias obras audiovisuais.

Uma delas é “Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis”, de Destin Cretton. Shang-Chi (Simu Liu) é um chinês que, desde a infância, foi treinado pelo pai para aprender artes marciais. Há anos estava recluso, mas finalmente teve uma chance de entrar em contato com o restante do mundo.

Após uma década em “liberdade”, descobre que seus treinamentos eram realizados em prol da organização clandestina “Dez Anéis”. Os membros, incluindo seu pai, tinham o objetivo de transformá-lo em um assassino.

Haverá também “Jungle Cruise”, de Jaume Collet-Serra. Na história, Fran Wolff (Dwayne Johnson) é contratado por Lily Houghton (Emily Blunt) e por seu irmão McGregor (Jack Whitehall) para levá-los à Amazônia.

O objetivo é encontrar uma misteriosa árvore que, de acordo com estudos, tem o poder de cura. A descoberta poderá mudar o futuro da medicina. O problema é que, no caminho, enfrentarão muitas adversidades.

Outros lançamentos da data serão “Esqueceram de Mim no Lar Doce Lar”, “Entre Laços”, “Olaf Apresenta”, “Mickey e o Conto das Duas Bruxas” e “O Mundo Segundo Jeff Goldblum”.

Durante o mês, a Disney também adiciona em seu catálogo a próxima série da Marvel “Gavião Arqueiro”. Conteúdo acompanhará o protagonista, membro dos Vingadores, depois de anos lidando com as responsabilidades de seu alter-ego, o Gavião Arqueiro. Ele busca passar seu posto para uma nova heroína. A escolhida é Kate Bishop.

Já o documentário “The Beatles: Get Back” será dividido em três episódios. No fim da década de 1960, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr se uniram para planejar o primeiro show ao vivo do The Beatles após mais de dois anos.

Essa preparação culminaria na última apresentação do grupo, que aconteceu na cobertura dos estúdios da gravadora Apple Corps, em Londres, e também no álbum “Let It Be”.

Disney+ em novembro

10/11

- Radar Pet (temporada 1)

12/11

- Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis

- Jungle Cruise

- Esqueceram de Mim no Lar Doce Lar

- Entre Laços

- O Mundo Segundo Jeff Goldblum (temporada 2)

- Olaf Apresenta

- Oi, Alberto

- Mickey e o Conto das Duas Bruxas

- Esqueceram de Mim

17/11

- Lego Frozen: Luzes Congelantes

- Cidade dos Cães

- Zombies: Addison's Moonstone Mystery

- Mickey Mouse Funhouse

19/11

- Leyenda de La Llorona

- Esqueceram de Mim 4

24/11

- Gavião Arqueiro (episódios 1 e 2)

- Câmera selvagem (temporada 1)

- Índia de Cima (temporada 1)

- Becoming Cousteau (temporada 3)

25/11

- The Beatles: Get Back (episódio 1)

26/11

- The Beatles: Get Back (episódio 2)

- Gracinha

- A Muppets Christmas: Letters to Santa

- Esqueceram de Mim 5

- A Lenda das Múmias

27/11

- The Beatles: Get Back (episódio 3)



