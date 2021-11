Depois de Lula, Ciro Gomes é finalista do Prêmio Jabuti

A organização do Prêmio Jabuti, considerado o mais importante da literatura no Brasil, divulgou hoje as listas de 10 finalistas das 19 categorias da premiação. No eixo "Ciências Sociais", consta o nome do pedetista e pré-candidato à presidência Ciro Gomes, indicado pelo livro "Projeto nacional: o dever da esperança". Não é a primeira vez, porém, que um político aparece entre os finalistas: em 2019, o ex-presidente Lula (PT) também foi finalista do Jabuti.

Mais reconhecido pelas categorias de conto, crônica ou poesia, o Jabuti tem, na verdade, diversos segmentos que reconhecem áreas como ciências, economia criativa e ciências humanas.

Na categoria que reconheceu o livro de Ciro, Ciências Sociais, são finalistas também obras como "10 histórias para tentar entender um mundo caótico", de Jamil Chade e Ruth Manus, e "O capitalismo se desloca", de Ladislau Dowbor.

Na próxima semana, o prêmio irá reduzir a lista de cada categoria a cinco finalistas e os vencedores serão divulgados no próximo dia 25.

Na 61ª edição do Prêmio Jabuti, em 2019, o livro "A verdade vencerá", de Lula, constou na lista inicial de 10 finalistas no eixo "Inovação", na categoria "Livro Brasileiro Publicado no Exterior". A publicação consiste em uma entrevista que o ex-presidente concedeu na época. A obra não apareceu na lista final de 5 indicados.

