Amazon anuncia júri especial da 6ª edição do Prêmio Kindle de Literatura

Sueli Carneiro, Socorro Acioli e João Paulo Cuenca farão parte do júri especial da 6ª edição do Prêmio Kindle de Literatura. A premiação destaca obras de ficção inéditas autopublicadas pela ferramenta Kindle Direct Publishing e os jurados escolherão o título vencedor que receberá R$ 50 mil.

Sueli Carneiro é filósofa, escritora e ativista antirracismo do movimento social negro brasileiro, fundadora e atual diretora do Geledés - Instituto da Mulher Negra. Socorro Acioli é jornalista e escritora brasileira, doutora em Estudos de Literatura pela UFF e vencedora do Prêmio Jabuti em 2013 na categoria literatura infantil. João Paulo Cuenca é escritor, cineasta e finalista do prêmio Jabuti.

"Em todas as suas edições, o Prêmio Kindle de Literatura tem o prazer de contar com um júri especial composto por pessoas de enorme reconhecimento na comunidade literária brasileira, e agora na 6ª edição conta com a presença de Sueli Carneiro, Socorro Acioli, e João Paulo Cuenca", destaca Ricardo Perez, Líder de Gestão de Livros na Amazon Brasil. "Estamos muito felizes de poder anunciar esses três nomes como jurados desta edição, assegurando, mais uma vez, a qualidade da seleção da obra vencedora", completa.

Os jurados irão avaliar cinco finalistas em diversos critérios como criatividade, originalidade, qualidade de escrita e viabilidade comercial. O vencedor irá receber R$ 50 mil, sendo um prêmio em dinheiro de R$ 40 mil e um adiantamento de direitos autorais de R$ 10 mil pelo contrato de publicação da versão impressa do livro pelo Grupo Editorial Record em um de seus selos editoriais.

Além disso, todos os livros finalistas receberão uma versão em audiobook, que será publicada no Audible, plataforma de vendas e produções de entretenimento de áudio falado, informações e programação educativa na Internet.

As edições anteriores tiveram como jurados o jornalista Carlos Heitor Cony; o poeta Geraldo Carneiro; a doutora em literatura Sonia Rodrigues; o crítico literário Antonio Carlos Secchin; a doutora em literatura comparada Conceição Evaristo; o doutor em ciência da literatura Marco Lucchesi; o autor vencedor do Prêmio da Biblioteca Nacional João Carrascoza; e a escritora finalista do Prêmio Jabuti, Adriana Carranca.



