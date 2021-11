Ciro Gomes recebe terceira dose da CoronaVac, em Fortaleza

O ex-ministro recebeu a segunda dose da vacina no dia 16 de maio. A primeira dose foi tomada no dia 13 de abril

O ex-ministro Ciro Gomes (PDT), de 63 anos, foi vacinado contra o coronavírus nesta segunda-feira, 8, no Posto de saúde Guiomar Arruda, no Pirambu, em Fortaleza. A segunda dose foi tomada pelo pedetista no dia de 16 maio. "Terceira dose para me proteger do vírus. Para outros desafios, Deus e o povo me protegem", escreveu Ciro, nas redes sociais. A primeira dose foi aplicada no ex-governador no dia 13 de abril.



Terceira dose para me proteger do vírus. Para outros desafios, Deus e o povo me protegem ! pic.twitter.com/HDTcTMyXvB — Ciro Gomes (@cirogomes) November 8, 2021

