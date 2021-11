Projeto permite que pessoas troquem livros usados por novos em Fortaleza

Você tem livros em boas condições em casa, mas quer desapegar desses títulos e ler novas histórias? O projeto “A Incrível Máquina de Livros”, promovido pela Infinito Cultural, permite que as pessoas troquem seus títulos por outros.

Com a ação, que estará aberta em Fortaleza até quarta-feira, 10 de novembro, o participante pode trocar suas obras por meio de uma máquina que está localizada ao lado do Centro Cultural Belchior.

O usuário deve levar um livro em boas condições, ou seja, que não esteja rasgado ou riscado. Depois disso, aperta um dos dois botões disponíveis, que possibilita escolher entre obras infantis ou destinadas a adultos. Assim, um novo título será entregue.

O projeto conta com mil exemplares por dia, que variam entre clássicos da literatura mundial e brasileira. Há, por exemplo, José de Alencar, Guimarães Rosa, Carlos Drummond de Andrade e Cecília Meireles.

Entre as produções voltadas para as crianças, há autores como Eva Furnari, Ruth Rocha e Ana Maria Machado. Além disso, escritores mais recentes, que foram indicados ao Prêmio Jabuti, também estão presentes, como Conceição Evaristo.

O projeto é uma iniciativa da Infinito Cultural, em parceria com a Câmara Brasileira do Livro (CBL). A atividade tem por objetivo incentivar a leitura e formar novos leitores no País.

A Incrível Máquina de Livros

Quando: até quarta-feira, das 14h às 20 horas

Onde: ao lado do Centro Cultural Belchior (rua dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema)



