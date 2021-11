Jornalista Lilian Ribeiro aparece de lenço e anuncia tratamento de câncer

Lilian Ribeiro, apresentadora do jornal “Globonews Em Pauta”, anunciou nessa segunda-feira, 8, que está em tratamento contra um câncer de mama. Durante a abertura do programa, Lilian utilizava um lenço e contou que recebeu o diagnóstico no início do mês de outubro.

LEIA TAMBÉM| Auxílio Brasil: saiba os valores, como receber e quem tem direito



"Você deve ter reparado, estou com o visual um pouquinho diferente e quero muito dividir com você o motivo disso. No dia 1 de outubro, eu fui diagnosticada com câncer de mama. É difícil, não é fácil. Mas estou me tratando, me cuidando. Comecei a fazer quimioterapia, tenho ido bem, me saído bem como dizem os médicos. Poucas reações, algumas um pouco chatinhas, mas a gente segue em frente", disse.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Lilian foi diagnosticada com câncer de mama: “Nesse processo a caminho da cura, eu vou parecer na #GloboNews com um lenço. Mas eu queria muito que esse lenço fosse para você a lembrança, menos da doença que eu estou enfrentando, e muito mais do fato de que eu estou me cuidando”. pic.twitter.com/ZlD60bjXlR — GloboNews (@GloboNews) November 8, 2021



Ela fala ainda que conta com o apoio de seus médicos na decisão de continuar trabalhando. "[Os médicos] entendem que estar aqui trabalhando, atuando, também me ajuda nesse caminho".



LEIA TAMBÉM| Bancada do PDT se posiciona contra PEC dos Precatórios e aguarda retomada de Ciro



Apesar de, à princípio, estar abalada com o diagnóstico, a jornalista finalizou dizendo que: "dores todos temos e sempre teremos, mas que nossas dores nunca nos tenham".

LEIA TAMBÉM| Fundadora do Magazine Luiza, Luiza Trajano é a entrevistada do 'Grandes Nomes' desta terça, 9



A coragem de Lilian ao compartilhar sentimentos íntimos foi elogiada por seus colegas de trabalho e internautas, que expressaram o seu apoio por meio das redes sociais.





"Eu queria dizer muitas coisas. Mas os sentimentos ainda estão misturados aqui. O que consigo dizer agora é muito obrigada por cada palavra de incentivo e apoio." "No mar revolto, vocês me presentearam hoje com uma onda de amor", disse Lilian em publicação.



Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags