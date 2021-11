Deezer e Globoplay anunciam projeto com regravação de hits de novelas

"Vale a Pena Ouvir de Novo", parceria entre as plataformas digitais, conta com nove artistas para homenagear clássicos das trilhas sonoras brasileiras

Quem nunca relembrou uma novela quando escutou um grandes sucesso de sua trilha sonora? As principais produções das telinhas da Globo, por exemplo, são formuladas por um combo de fatores. É necessário que o enredo seja interessante, os personagens instigantes e, claro, que as faixas musicais agreguem à história. Em homenagem aos hits das clássicas novelas brasileiras, a Deezer e o Globoplay lançam o projeto "Vale a Pena Ouvir de Novo".

A iniciativa reúne nove artistas da música brasileira para regravar canções que marcaram as produções das últimas décadas. Uma das cantoras é Priscilla Alcantara, vencedora da primeira edição do "The Masked Singer Brasil", que dará voz a uma nova roupagem de "Quando a Chuva Passar", sucesso de Ivete Sangalo em "Cobras e Lagartos".

Outra participante de reality que integra o projeto é a ex-BBB Pocah. A funkeira interpretará "Preciso Dizer Que Te Amo", música eternizada por Léo Jaime na trilha sonora da novela "Explode Coração". “Juízo Final” e “Você Me Vira a Cabeça”, êxitos de Alcione, são cantados por Marina Sena e Gabily, respectivamente.

"Nós selecionamos artistas de diferentes tamanhos, histórias e gêneros musicais”, apresenta Pedro Kurtz, diretor de conteúdo da Deezer, em material enviado à imprensa. Para representar o forró, a cantora Yasmin Santos regrava “Você Não Vale Nada”, tema de "Caminho das Índias". “Amor Covarde”, da dupla Jorge e Mateus, ganha a voz de Hugo Henrique.

Entre as demais canções, destaca-se o sucesso de “Velha Infância”, dos Tribalistas, presente na trilha sonora de "Mulheres Apaixonadas". Desta vez, a música foi interpretada pelo duo Mar Aberto, enquanto o cantor Vitinho regravou "Só Você", de Fábio Jr. Já "Vem Meu Amor", do Olodum, é interpretada por Drik Barbosa. Todas as novas versões já estão disponíveis na plataforma Deezer.

