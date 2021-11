Incluindo crianças e idosos, Cine Ceará realiza mostras sociais

Mostras que trazem temáticas especiais sobre infância, pessoas com deficiência e pessoas idosas serão exibidas na programação híbrida do festival

O 31º Cine Ceará anunciou na manhã desta quinta, 4, os filmes que serão exibidos nas mostras sociais do evento, que trazem produções especialmente para os públicos infantil, idoso e de pessoas com deficiências. O festival ocorre de 27 de novembro a 3 de dezembro em formato híbrido.

Na mostra O Primeiro Filme a Gente Nunca Esquece, voltada às crianças, será exibido presencialmente, no Cineteatro São Luiz, o longa cearense "Os Pequenos Guerreiros". Dirigido por Bárbara Cariry, o filme acompanha uma família que viaja do litoral à cidade de Barbalha descobrindo paisagens, histórias e riquezas culturais do sertão.

As mostras Acessibilidade, que traz temáticas ligadas ao tema, e Melhor Idade, que focam no protagonismo da pessoa idosa, serão transmitidas pela TV Ceará. A primeira exibe o longa cearense “Se arrependimento matasse”, de Lília Moema Santiago, enquanto a segunda traz a comédia colombiana “Amália, a secretária”, de Andrés Burgos, que integrou a competição do festival em 2018.

Luciano Bortolozzi e Germana Guilhermme em cena de 'Se arrependimento matasse' (Foto: Luiz Alves / divulgação)



"Se Arrependimento Matasse" acompanha a história de quatro mulheres marcadas pelo mesmo arrependimento. Já "Amália, a secretária" é protagonizado por uma secretária rigorosa cuja vida monótona é balançada pelo novo responsável de manutenção da empresa onde trabalha.

A comédia colombiana 'Amália, a secretária' será exibida na TVC, compondo a Mostra Melhor Idade (Foto: divulgação)



