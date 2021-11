Inspirada no "Jurassic Park", experiência de safari chega a Fortaleza

O Jurassic Safari Experience acontece entre hoje e 14 de novembro no estacionamento do Iguatemi Fortaleza. A exibição repleta de dinossauros gigantes já recebeu mais de 800 mil espectadores Brasil afora em menos de um ano de temporada. A atração funciona como em um safari, pois os telespectadores não precisam sair do carro para conferir a apresentação.

A história contada pelo Jurassic Safari Experience se passa em um parque imaginário construído por cientistas que conseguiram recriar dinossauros de diversos períodos, como triássico, jurássico e cretáceo. Os espectadores têm contato com alguns destes animais gigantes enquanto dirigem seus carros até o local da apresentação. Ao chegarem à arena, uma nova viagem começa. Mike, um rapaz jovem e engraçado, será o guia neste mundo encantado em que enormes répteis voltam à vida e interagem com a plateia.

A premissa do evento tem inspiração no enredo do filme "Jurassic Park - Parque dos Dinossauros", filme de ficção científica lançado em 1993. O longa, dirigido por Steven Spielberg, narra a história dos paleontólogos Alan Grant, Ellie Sattler e o matemático Ian Malcolm que compõem um seleto grupo escolhido para visitar uma ilha habitada por dinossauros recriados com DNA pré-histórico. Apesar da referência, Diego Biaginni pontua que a equipe buscou representar as espécies da forma mais fidedigna possível.

O show mistura interatividade, diversão e ciência em um ambiente lúdico e recheado de conhecimento, experiência e aventura. As performances e movimentos das dezenas de répteis pré-históricos, animados por técnicas de manipulação e animatronic, acontecem ao redor dos carros, prometendo surpreender o público.

Para que ficção e educação desempenhem a sinergia desejada, todo o conteúdo de Jurassic Safari Experience tem a supervisão de Bruno Gonçalves Augusta, paleontólogo do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo. "Todos os dados que a gente fala no espetáculo de como as espécies caminham, se alimentam, qual a personalidade de cada uma, quando elas existiram e qual o período são verdadeiros", afirma Diego Biaginni, diretor do espetáculo.

A ideia de realizar o evento surgiu no meio da pandemia de Covid-19 com o intuito de levar entretenimento com segurança às crianças. Inicialmente, o diretor considerou montar um safari de animais, mas depois ele pensou que seria mais interessante recriar os répteis pré-históricos, figuras presentes no imaginário infantil. "É um safari de dinossauros em que as pessoas curtem a experiência dentro de seus carros", assinala Diego.

Além da tecnologia utilizada no trabalho de recriação dos animais pré-históricos, os visitantes contam com a inovação de marcar pelo celular a compra de alimentos, bebidas e lembrancinhas. O áudio das apresentações será acessado pelos espectadores por meio do canal FM no rádio do veículo.

O espetáculo, que já esteve em diferentes cidades do Brasil como Uberlândia (MG), Goiânia (GO) e Belém (PA), chega a Fortaleza hoje. O evento ficaria na capital cearense somente até o dia 7 do mesmo mês, mas em virtude da alta procura por ingressos, a equipe resolveu incluir mais apresentações que vão até dia 14 de novembro. "O público com certeza vai viver uma experiência nova com muita interação, diversão, eles vão conhecer todas as espécies de dinossauros de pertinho, então é um misto de sensações que este espetáculo traz", finaliza Diego.

Em parceria com as áreas de licenciamento e venda de anúncios, Jurassic Safari Experience traz a Discovery Networks como parceiro de mídia oficial. As marcas Animal Planet e Discovery Kids também endossam o projeto realizado pela Chaim Entretenimento, produtora de eventos.

Jurassic Safari Experience

Onde: Shopping Iguatemi Fortaleza – Estacionamento (avenida Washington Soares, 85 – Edson Queiroz)

Quando: de 4 a 14 de novembro, com sessões de quinta-feira a domingo

Confira os horários disponíveis: olhaoingresso.showare.com.br

Quanto: R$ 120 a R$ 210 por veículo

Quantidade máxima de pessoas por carro: 4 (independente da idade)

Quantidade de carros: 100

Venda de ingressos: www.jurassicsafari.com.br

Classificação Etária: Livre

