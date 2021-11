Cearense de Maranguape é finalista do Miss Brasil e imagem vazada gera especulações

Vazou imagem da cearense com a coroa e faixa de "Miss Brasil 2021", o que causou agitação em Maranguape. Mas, todas as finalistas gravaram a cena da vitória e só saberão quem venceu na terça-feira, junto com o público.

Neste sábado, 6 de novembro, ocorreu a gravação da final do Miss Brasil 2021. No entanto, a vencedora só irá ser revelada na próxima terça, 7, às 22h, no canal UMiss, disponível na plataforma Soul TV, e também no canal do cliente (500) e Canal Like (530) da Claro TV. As finalistas são todas nordestinas: Teresa Santos (Ceará), Gaby Lacerda (Piauí) e Carol Valença (Sergipe).



A cearense Teresa é natural de Maranguape. Nas redes sociais, vazou uma imagem onde a modelo estava com a coroa e faixa de "Miss Brasil 2021", mas Carlos Totti, diretor geral do canal UMiss, esclareceu que todas as finalistas gravaram a cena da vitória. Elas terão que esperar até terça-feira para saber quem é a vencedora, juntamente com o público.

"Gravamos três coroações e, enquanto estivermos a bordo do navio, vamos produzir material de divulgação de cada uma delas. Ninguém vai saber qual delas é a vencedora antes de terça. Nem as misses, nem o staff do concurso. Queremos que seja uma grande surpresa, e estamos empenhados nisso", explica o diretor.

Essa é a primeira vez que a final acontece em alto mar, a bordo do cruzeiro “Vumbora pro Mar”. A edição deste ano contou com uma polêmica, quando a atual Miss Brasil Júla Gama informou que foi desconvidada do evento por ser anti-Bolsonaro.

