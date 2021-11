Fernanda Montenegro é eleita para a Academia Brasileira de Letras

Fernanda Montenegro é a nova ocupante da cadeira 17 na Academia Brasileira de Letras (ABL). A atriz foi eleita nesta quinta-feira, 4 de novembro, após receber 32 votos.

“Fernanda Montenegro é um dos grandes ícones da cultura brasileira. Intelectual engajada e sensível, leitora do real. Sua presença enriquece os laços profundos da Academia com as artes cênicas. Com ela, adentram, luminosos, tantos personagens que marcaram gerações, passado, presente e futuro”, disse Marco Lucchesi, presidente da ABL, em comunicado oficial.

A artista também publicou um vídeo de comemoração em suas redes sociais. “A Academia Brasileira de Letras é um referencial cultural de 125 anos. Abrigou e abriga representantes que honram a diversidade da nossa criatividade em várias áreas. Vejo a academia como um espaço de resistência cultural. Agradeço a oportunidade”, escreveu.

A atriz agora ocupa a cadeira 17, que tinha sido aberta depois da morte do diplomata Affonso Arinos de Mello Franco em março do ano passado. Outros ocupantes foram: Sílvio Romero, Osório Duque-Estrada, Roquette-Pinto, Álvaro Lins e Antonio Houaiss. Hipólito da Costa é o patrono.

Com uma carreira que já alcança as sete décadas, Fernanda Montenegro acumula mais de uma centena de trabalhos. Além de atuar em grandes peças, como “O Beijo no Asfalto”, de Nelson Rodrigues, é atriz de cinema e televisão.

“Eles Não Usam Black Tie” (1981), “A Hora da Estrela” (1985), “Central do Brasil” (1999), “O Auto da Compadecida” (1999) e “A Vida Invisível” (2019) foram algumas das produções de seu currículo. Inclusive, tornou-se a única brasileira indicada ao Oscar na categoria de “Melhor Atriz”.



