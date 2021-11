Exposição reúne trabalhos de estudantes no espaço cultural Kraft

A "Individualidade Coletiva" contará com obras de cinco estudantes do artista visual Mario Sanders; exposição abre nesta sexta-feira, 5

Incentivar artistas iniciantes. Esse é o objetivo da exposição “Individualidade Coletiva”, que estará aberta a partir desta sexta-feira, 5, no espaço cultural Kraft. Mostra ficará em exibição até 30 de novembro.

O conteúdo reúne a produção dos alunos da formação artística realizada pelo artista visual, designer gráfico e ilustrador Mario Sanders. O objetivo do curso, que aconteceu entre 2019 e 2021, era incentivar o pensamento crítico e autoral em relação ao próprio trabalho.

Cinco jovens participam: Beatriz Pereira Bacelar Paiva, Isadora Ilgenfritz de Andrade, Maria Magnólia Azeredo Brito, Manuela Marques Osório de Castro Lustosa e Pedro Alan Dourado Silva.

A exposição terá várias técnicas distintas. Beatriz, por exemplo, escreve poemas visuais por meio de traços de lápis e tinta. Já Pedro, que trabalhou como designer gráfico e ilustrador, mistura os desenhos analógicos e digitais em suas obras que trazem referências da cultura pop e da psicodelia.

Manuela, mais conhecida por Manu, utiliza de colagens, tinta e lápis. Ela costuma mostrar produções que remetem ao realismo fantástico, ao conto de fadas e aos sonhos.

Além desses nomes, Isadora trabalha com tinta acrílica, aquarela e lápis de cor a partir de inspirações de quadrinhos, animes e outros desenhos, enquanto Magnólia usa nanquim sobre papel para dialogar com a intimidade do corpo.

Individualidade Coletiva

Quando: de sexta-feira, 5, a 30 de novembro, a partir das 19 horas

Onde: no Espaço Cultural Kraft (rua Itaiçava, 108 - Meireles)

Mais informações: no perfil do Instagram @kraft.atelier



